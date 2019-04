Almeida apunta a "razones personales" de Luna y Vidal para irse a Vox, pues "no han mostrado discrepancias con PP"

El portavoz del Grupo Municipal del PP y candidato de esta formación a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado este lunes a "razones personales" de los ediles Íñigo Henríquez de Luna y Fernando Martínez Vidal para irse del Grupo municipal y 'fichar' por Vox, pues ninguno de ellos "ha mostrado discrepancias con el PP".

"Vox está fichando a personas que han hecho un gran trabajo y se lo reconozco. Pero ni Henríquez de Luna ni Martínez Vidal se van porque hayan demostrado discrepancia con el PP. Tienen razones personales que les aconsejarán votar a Vox", ha lanzado ante los medios de comunicación tras visitar diversos kioskos del centro de Madrid.

Martínez-Almeida ha preguntado a Vox que "¿por qué fichan a gente proveniente del PP que han sido activos del PP los últimos 30 años, si el PP es tan malo?". Y es que, Almeida ha precisado que no se puede hablar "propiamente de fugas" pues "ni Henríquez de Luna ni Martínez Vidal iban a continuar en las listas del PP al Ayutamiento".

Considera el candidato 'popular' que a Vox "se le está acabando" el discurso, porque "no tiene discurso en Madrid, todavía tiene un candidato al que no se le ha escuchado una sola palabra sobre Madrid". "Pretende copiar al PP y su política fichando a gente proveniente del PP", ha criticado. Por ello ha hecho un llamamiento y ha pedido a los madrileños que "si quieren votar al original que voten al PP, no a una copia".

"No soy quién para valorar éticamente la actitud de mis compañeros. Cada uno tiene sus razones, lo único que puedo decir es que el proyecto que van a defender en Vox es el mismo proyecto que han defendido hace cuatro años en el PP, porque como no han mostrado discrepancia, yo entiendo que van a defender las mismas ideas en Vox", ha concluido.