Almeida apoya poner himno en aulas para enseñar "qué hay en la Constitución"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que poner el himno nacional en las aulas "tiene cabida" en el sistema educativo, con el fin de que se sepa "cuáles son los valores constitucionales" y "qué es lo que hay en la Constitución Española".

Así ha contestado a los periodistas cuando le han preguntado en el transcurso de un acto público por la moción aprobada el jueves pasado en el Ayuntamiento de Murcia, a propuesta de Vox y con el apoyo del PP y Cs, para que suene a diario el himno de España cada mañana antes de comenzar las clases en las escuelas públicas.

Almeida ha defendido que tanto el himno como la bandera son "símbolos constitucionales" que nos representan a todos y "nos dan cobijo, nos dan amparo en ese régimen de derechos y libertades fundamentales que tenemos".

Y ha señalado que, aunque el PP sostenga que "no debe intervenir ni tomar decisiones por los ciudadanos", eso no implica que "no se puedan dar a conocer" los "valores constitucionales" que tenemos.

Por último, cuando le han preguntado por qué no se ha adoptado esta iniciativa hasta que la ha propuesto Vox si el PP estaba a favor, ha replicado: "Siempre hay una primera vez para todo".