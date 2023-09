Almeida apostará por una política fiscal "equilibrada", una gestión "eficaz" y la transformación urbana de la ciudad

Destaca la "irrelevancia política" del PSOE al no conseguir el objetivo "mísero" de superar a Más Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este jueves que en este segundo mandato apostará por una política fiscal "equilibrada", una gestión "eficaz" y la transformación urbana de la ciudad con proyectos como el cubrimiento de la M-30 a la altura de Ventas o el soterramiento de la A-5.

Así lo ha trasladado el regidor desde el Pleno del Ayuntamiento donde ha destacado, en una comparecencia a petición del PSOE, que Madrid es "la ciudad más libre, abierta, diversa y tolerante".

Martínez-Almeida ha subrayado la aprobación de la modificación de las normas urbanísticas y ha señalado que, tras invertir más de 2.000 millones de euros en obras, seguirán con sus proyectos en esta legislatura como es el cubrimiento de la M-30 en Ventas, la transformación del eje norte de Castellana o el cubrimiento de la A-5.

"Vamos a cumplir nuestro compromiso con los vecinos", ha asegurado el alcalde, quien ha resaltado que Madrid debe ser "el hogar de todos" y "la mejor ciudad para vivir".

También abordará el problema de la vivienda, aunque no desde "recetas fracasadas". "Tenemos que saber enfocar este problema y pasa por sentar las bases de lo que hicimos en la anterior legislatura", ha afirmado.

Además, el alcalde ha valorado que Madrid está "en condiciones de ser la primera ciudad de Europa en construcción de vivienda asequible", además de subrayar que Madrid vive "el mejor momento de su historia" ya que "nunca ha sido tan relevante".

Ha pedido también el regidor que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "cumpla con su palabra" y desbloquee los desarrollos del sureste de la capital. "Por parte del Ayuntamiento no hay ningún tipo de obstáculo. Desde enero no hemos recibido ni una sola noticia de la Operación Campamento", ha reprochado.

En materia fiscal, ha trasladado su apuesta por una "política fiscal equilibrada" a la vez que se blindan "los mejores servicios públicos". "Es compatible los impuestos bajos con una gestión eficaz", ha reivindicado. En cuanto a la movilidad, ha destacado los récord de usuarios registrados tanto en la Empresa Municipal de Transportes (EMT) como en bicimad, además de asegurar que siguen trabajando en la renovación de flotas de taxi.

Considera el alcalde que este Gobierno municipal tiene un "programa ambicioso" que va a continuar con las políticas que se llevaban desarrollando hasta el momento con el objetivo de "consolidar". A ello, ha añadido que desde este Gobierno no renunciarán a hablar de España y los españoles.

CRÍTICAS AL PSOE

En su intervención, el regidor de la capital ha hecho alusión al "respeto a la democracia y la cortesía". "A diferencia de lo que ha pasado en el Congreso, el alcalde comparece para responderle", ha lanzado Almeida a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, en referencia a las intervenciones del exalcalde de Valladolid y diputado del PSOE, Óscar Puente.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Como es obvio no soy Pedro Sánchez, tengo respeto a las instituciones y ninguno de los concejales hubiera aceptado el papelón que hizo Óscar Puente", ha criticado.

A Maroto le ha criticado que el PSOE lleve 30 años teniendo "la misma oposición", algo que les ha condenado "irremediablemente a la oposición y a la irrelevancia" en la ciudad.

Así, ha expresado que la portavoz socialista "no consiguió ni siquiera el objetivo mísero que se había planteado el PSOE, que era superar a Más Madrid en la ciudad". "No consiguió usted ni el objetivo de ser el líder de la oposición", ha reprochado.

MÁS ATENCIÓN A VECINOS Y "SIN LECCIONES" DE PATRIOTISMO

En su primera intervención, Maroto ha criticado que el alcalde "siga en campaña" y sea el portavoz del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Le ha faltado tiempo para reunirse con los afectados por el Plan 18.000, los vecinos afectados por los cantones, las cocinas fantasma, los afectados por el calor o la DANA", ha criticado.

Desde Más Madrid, su portavoz, Rita Maestre, ha censurado que el alcalde "hable de bufonadas" cuando se hizo famoso "a base de intentar humillar y señalar a los adversarios".

Asimismo, ha hecho alusión a la importancia de apostar por políticas de viviendas que permitan "que los jóvenes puedan independizarse" y a favor de las familias. "Ni una sola lección de patriotismo, de quién o qué es una buen español o una buena madrileña", le ha lanzado a Almeida.

Por su parte, el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha aludido a la importancia de seguir mejorando la seguridad en la ciudad y "tomar en serio" la delincuencia. A la vez ha hecho alusión a los impuestos al asegurar que "no es verdad que los impuestos no se bajaran porque Vox no aprobara los Presupuestos".