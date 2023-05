Almeida aplaude detención de cuatro personas por colgar maniquí con camiseta de Vinícius: "El racismo no tiene cabida"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aplaudido este martes la detención de cuatro personas por colgar un maniquí con la camiseta del jugador del Real Madrid Vinícius Junior en un puente de Valdebebas y ha reiterado que "el racismo no tiene cabida".

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la capital a cuatro personas como presuntos responsables de un delito de odio por colgar de un puente próximo a la Ciudad Deportiva del Club Blanco un maniquí con la camiseta del jugador del Real Madrid antes del derbi madrileño.

Tres de los arrestados son miembros activos de un grupo radical de aficionados de un club madrileño. El maniquí apareció junto a una pancarta colgado en un puente en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

"Me parece desde luego que es una noticia positiva, porque la violencia y el racismo no tienen que tener cabida en el deporte. No tienen que tener cabida, por supuesto, y cualquier comportamiento que atente desde luego contra esos valores que son comunes a toda la sociedad debe ser objeto de repudio completo, especialmente desde las instituciones y además debe ser perseguible en el caso de que se haya incurrido en algún tipo de consecuencia jurídica y consecuencia penal", ha expresado el regidor.

Respecto a los insultos recibidos por Vinicius en Valencia, Martínez-Almeida ha negado que esta sea "una ciudad racista" pero "tampoco se pueden poner disculpas en relación con la conducta de Vinicius y por tanto una condena clara y terminante desde las instituciones es la depuración de todas las responsabilidades que sean necesarias, la aplicación del protocolo antirracismo cuando se detecten este tipo de actos".