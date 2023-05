Almeida apela a los socialistas "avergonzados del sanchismo" y les pide "confiar y coger la papeleta del PP"

El alcalde de Madrid y candidato del Partido Popular a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha apelado este martes a los votantes socialistas que "no creen en el sanchismo" y están "avergonzados", y les ha pedido que confíen en el PP y que cojan la papeleta de esta formación en las elecciones del 28 de mayo.

"Que confíen en la papeleta del PP el 28M y elijan así un gobierno de sensatez, eficacia, sentido común porque el socialismo en España no tiene por qué ser el sanchismo; el socialismo contribuyó a construir la España de paz y prosperidad, y no tiene nada que ver con el socialismo. Les vamos a representar, les vamos a dar razones para confiar en nosotros", ha trasladado durante un mitin electoral celebrado en la plaza de la Remonta, en Tetuán.

Así, ha incidido en que "no pasa por Bildu el proyecto común de convivencia", por lo que ha pedido de nuevo a los socialistas que digan a Sánchez que "basta de mentiras, de pactos con Bildu y de fracturar la democracia". "Somos el partido que mejor ha servido a los madrileños", ha apostillado.

En esta línea, el primer edil ha reprochado a Pedro Sánchez que "esté más cerca de Bildu que del PP", algo que se basa en que el presidente de Gobierno, a su juicio, "entiende que el futuro de España pasa por construirse desde Bildu, que las grandes cuestiones de Estado se pactan con herederos de asesinos, y no se dirige al PP, por eso el 28M se transmite un mensaje muy claro, no queremos a Bildu si no garantizar la convivencia".

"Hay que transmitir a Pedro Sánchez que los que no vamos a pactar con él el 28M somos los madrileños; le pido a todos los socialistas avergonzados por la deriva del socialismo, que votaron a un partido comprometido con el modelo del 78, que jamás se plantearon llegar a acuerdos con Bildu ni dar prioridad a herederos de ETA, que confíen en el PP", ha abundado.