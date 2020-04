Almeida anima al Gobierno a no filtrar preguntas de prensa porque la sociedad no merece información sesgada

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha animado al Gobierno de la Nación a "no filtrar preguntas de la prensa" porque la sociedad no merece tener una información sesgada en un momento en el que "deben creer en las instituciones".

Almeida ha contestado así en la rueda de prensa, por streaming, posterior a la Junta de Gobierno. En ella, los periodistas envían sus preguntas a un número de teléfono pero en Cibeles no se 'criban' las cuestiones sino que se plantean todas las que llegan.

El regidor ha querido agradecer la labor de los medios de comunicación en estos momentos y ha defendido, a renglón seguido, que la prensa "debe preguntar libremente" en un momento en el que es esencial que crean en las instituciones. "El problema nunca es la pregunta, el problema es si no se tiene capacidad de respuesta" por el Gobierno, ha analizado el primer edil.

Martínez-Almeida ha defendido que la sociedad es totalmente madura para preferir que el Gobierno sea honesta y diga que no tiene una determinada información antes que ofrecer una sesgada. "Es un ejercicio de humildad", ha descrito. Y es que "no se pueden evadir preguntas" y ha instado al Ejecutivo central a "no hurtar ninguna información ni respuesta".