Almeida agradece irónicamente voto de Echenique porque "será de los ricos" que lo hicieron al vivir en Barrio Salamanca

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha agradecido irónicamente el voto que pudo recibir del portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, porque "será de los ricos" que le apoyaron como vecino del Barrio Salamanca, donde reside el dirigente de la formación morada.

Con las protestas en la calle Núñez de Balboa como telón de fondo, Echenique ha reclamado a Almeida que rectifique porque "no puede ser el alcalde de los ricos".

"Desconocía que Pablo Echenique me votara, como vive en el Barrio Salamanca... Será de los ricos que me vote. Agradezco la confianza depositada en mí en las elecciones y espero no haberle defraudado", ha ironizado el primer edil madrileño en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Almeida ha dicho que Echenique "no aporta, no construye en la sociedad, no tiene capacidad de diálogo ni de consenso". "Y de quien no aporta prescindo de hacer declaraciones", ha zanjado.