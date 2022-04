Almeida agradece apoyo de Feijóo en una situación que "no es fácil" para él

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha agradecido "profundamente" el apoyo que le ha mostrado "en privado y en público" el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya que no está viviendo una situación "fácil" por la presión mediática y por la "cacería" que está practicando contra él "la izquierda y el sanchismo".

Martínez-Almeida ha hecho estas declaraciones tras presidir la reapertura del Museo de Bomberos de Madrid, donde también ha sido preguntado por la nueva sentencia de la trama Gürtel conocida este viernes, a lo que ha contestado: "No, mire, no, lo siento. Suficiente tengo con la situación que estoy viviendo como para opinar de estas cuestiones".

A renglón seguido se le ha preguntado cómo fue la conversación con Núñez Feijóo, y ha explicado el exportavoz nacional del PP que fue una llamada en la que le dio "explicaciones" al presidente, y él le transmitió "su apoyo en privado, al igual que lo ha hecho en público".

Apoyo que le agradece, "de verdad, profundamente", porque "no es una situación fácil" la que está pasando el regidor.

"No es una situación sencilla de digerir que cuando después de quince meses de investigación la Fiscalía dice que no has tenido ningún tipo de intervención ni que hay nada que reprochar a ti ni a tu familiar, pues desde luego, no digo el señalamiento mediático, pero la presión mediática y la presión, en este caso no es presión, sino la cacería de la izquierda y del sanchismo que se está practicando no es sencilla de aguantar. Así de sencillo", ha expuesto.

Desde "el punto de vista humano es muy difícil aguantarlo", y por ello ha agradecido el apoyo que le ha prestado el nuevo presidente del PP.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid admitió ayer a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina Abascal y Alberto Javier Luceño por posibles delitos en la compraventa de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al comienzo de la pandemia.

Según el escrito de la Fiscalía, que les imputa delitos de delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales, Luceño y Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, se embolsaron comisiones por importe de más de 6 millones de dólares por contratos de mascarillas, test y guantes por los que el Ayuntamiento pagó 11,9 millones de euros.

Almeida ha comunicado que el Ayuntamiento ya se ha personado en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 47 con la "firme voluntad de ejercer todas las acciones para restituir hasta el último céntimo que se pudiera haber estafado al Ayuntamiento de Madrid" y, por extensión, a los madrileños.