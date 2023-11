Almeida afirma que no hay "ningún indicio" sobre la presencia de una fosa de brigadistas en el cantón de Montecarmelo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este martes que no hay "ningún indicio" sobre la presencia de una fosa de brigadistas internacionales en la parcela prevista para acometer el cantón de Montecarmelo.

Así lo ha señalado ante los periodistas desde Valdebebas, después de 'El País' avanzara que se va a plantar un cantón de basura donde se sospecha que existe una fosa con 451 brigadistas internacionales, y de que la Asociación de Amigos de Brigadistas Internacionales proponga paralizar las obras y localizar los cuerpos que lucharon en la Guerra Civil.

"No hay ningún indicio, ya no digo prueba, es que no hay ningún indicio que eso pueda ser así es decir, no hay absolutamente ningún indicio de que pudiera ser que hubiera tal cantidad de brigadistas internacionales enterrados en esos en ese lugar", ha asegurado el alcalde.

Además, ha explicado que si se ejecuta finalmente el cantón como está previsto se realizarán las obras de cimentación y de excavación necesarias para y, si efectivamente se produjera algún hallazgo se documentaría el mismo y se daría traslado a las autoridades.