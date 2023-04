Almeida advierte de que la Sareb "no tiene 50.000 viviendas para ponerlas a disposición de los españoles"

El alcalde de Madrid y candidato a la reelección, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido este martes de que la Sareb --antes conocido como banco malo-- "no tiene 50.000 viviendas para ponerlas a disposición de los españoles".

Así lo ha manifestado ante los medios de comunicación al ser requerido por el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes el plan para movilizar hasta 50.000 viviendas de Sareb, estando la mayoría de ellas situadas en Cataluña, Valencia, Andalucía o Murcia, según ha desglosado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El plan se compone de un refuerzo a la gestión de 14.000 viviendas que ya están habitadas para centrar su estrategia en el alquiler social y de acompañamiento en la inclusión de las familias vulnerables.

Almeida considera que con el anuncio de este plan, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha vuelto a engañar o ha tratado de engañar, porque ya hay muy poca gente a la que se la cuela ya en este país, en un tema tan sensible como el de la vivienda".

Y es que, ha continuado, "es imposible que la Sareb ponga a disposición 50.000 viviendas". "Imposible, porque no las tiene. No tiene 50.000 viviendas en condiciones de poder ponerlas a disposición de todos los españoles. Y en segundo lugar, el grueso de todas esas viviendas no se sitúa en donde de verdad hay un problema de vivienda", ha lanzado.

Entiende el regidor que esta medida debe aplicarse "en los grandes entornos urbanos" y "el grueso de las viviendas que ha anunciado Pedro Sánchez no se sitúan ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Sevilla, ni en Zaragoza".