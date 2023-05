Almeida acusa a Teresa Ribera de "señalar" a Madrid, que sí cumple calidad del aire, y de "callar" con Barcelona

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este viernes a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de "señalar" a la capital, que sí cumple con los límites de calidad del aire, y no a Barcelona, "que incumple".

Así lo ha manifestado el regidor, desde la Feria del Libro de Madrid, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica calificara de "indecente" una petición de la 'Iniciativa Regional de Calidad del Aire' de la que forman parte ocho regiones europeas, entre las que figuran Madrid y Cataluña, que plantea a la Comisión Europea "flexibilizar" el cumplimiento de los límites de calidad del aire y fijar topes "realistas".

"Me preocupa que Teresa Ribera, que lanzó sus dardos sobre este Ayuntamiento y sobre este alcalde tanto tiempo, no haya dicho una sola palabra sobre la calidad del aire en la ciudad de Madrid. Lo digo porque la ciudad de Barcelona incumplió los límites de calidad del aire, en Barcelona la calidad del aire es peor, y Teresa Ribera no dice ni una sola palabra, solo tiene palabras para Madrid y por tanto, pocas valoraciones puedo hacer", ha manifestado el primer edil.

En este punto ha destacado que la capital "mejora mes tras mes los registros de calidad del aire, y Madrid sigue mejorando". Sostiene que comparte con Ribera "el objetivo de que cada vez haya mejores condiciones de bienestar y sostenibilidad ambiental" pero defiende que hay "caminos diferentes para conseguirlo".

El de Madrid, ha explicado, es "un camino de éxito, diferente al de la izquierda, basado en un modelo propio que combina sostenibilidad ambiental con transformación económica".