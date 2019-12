Almeida acusa a la izquierda de querer arrinconarle en negacionismo ambiental

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha acusado a la izquierda de intentar arrinconarle en una postura negacionista del cambio climático por no compartir sus "recetas", en referencia a Madrid Central, un área de bajas emisiones que el 'popular' afirma seguir rechazando.

El alcalde ha defendido este jueves que mantiene la postura que adoptó en la campaña electoral -la de revertir este área-, pero ha explicado que se debe a un pacto de Gobierno con Ciudadanos, donde no figura la marcha atrás de la medida y que considera más importante porque evitó un Ejecutivo de izquierdas en la capital.

"Aquí la única que se ha confundido es la izquierda que pretende arrinconar en el negacionismo a los que no comparten la receta que propugnan y patrocinan para luchar por la sostenibilidad y por tanto yo tenía ese compromiso electoral, no me escondo", ha afirmado tras celebrar un homenaje a la Constitución.

Y ha subrayado: "Nunca negué que había un problema de sostenibilidad, de calidad del aire".

El regidor ha sostenido asimismo que el compromiso de su Gobierno con la sostenibilidad es "absoluto" y que Madrid 360 es una "estrategia más ambiciosa" que la de su antecesora Manuela Carmena.

"Vamos a demostrar que ni somos de pancartas, de lemas, de agit pop, somos un gobierno de hechos", ha zanjado el alcalde.

También la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís (Cs) ha defendido que el regidor no es negacionista y es "consciente de que hay cambio climático".