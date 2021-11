Almeida aboga por acordar con la oposición cómo recordar a Almudena Grandes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de Almudena Grandes y, tras pedir que la izquierda no haga "reproches" con su pérdida, les ha emplazado a llegar a un acuerdo sobre cómo recordar a la escritora, dadas las diferentes propuestas hechas por los grupos.

Almeida ha mencionado a Almudena Grandes (Madrid, 1960-2021) este lunes por primera vez desde que la escritora falleciera el sábado de un cáncer que le detectaron en septiembre de 2020, con una demora que al también portavoz nacional del PP le ha sido reprochada en redes sociales y por la que se le ha preguntado este lunes en la inauguración del parque de La Gavia, en Villa de Vallecas.

"Por supuesto, mostrar, como no puede ser de otra manera, mis condolencias. La duda ofende respecto a todos aquellos que dicen que por qué no he dicho nada o por qué he dicho algo, lo que digo es mis condolencias con el fallecimiento de Almudena Grandes, sobre todo y especialmente el cariño hacia Luis García Montero y hacia los hijos y familiares y seres queridos de Almudena Grandes", ha dicho el alcalde de la capital.

Y ha añadido: "Pero yo le diría a la oposición que con las muertes tampoco hagamos política ni armemos polémica ni tratemos de sacar un rédito o el aprovechamiento. Que no haya ninguna duda porque no la puede haber; nosotros desde luego mostramos nuestras condolencias, pero no vamos a entrar en el juego político de los reproches cuando fallece una persona".

Después, Almeida ha asegurado que está "dispuesto, sin lugar a dudas", a que en Madrid "haya un recuerdo a Almudena Grandes, como no puede ser de otra manera".

"Fue pregonera en las fiestas de San Isidro en 2018, al mismo tiempo que ha vivido toda su vida en Madrid y ha dedicado gran parte de su obra a la ciudad de Madrid", ha recordado.

En el pleno de Cibeles que se celebrará mañana los grupos de la izquierda pedirán diferentes homenajes a la escritora madrileña: Más Madrid ha registrado una moción de urgencia para que el Ayuntamiento asigne el nombre de Almudena Grandes a una calle, plaza o espacio público de la ciudad, y el grupo mixto abogará por que sea una biblioteca la infraestructura que pase a tener el nombre de la escritora.

Los socialistas, por su parte, pedirán iniciar la sesión con un minuto de silencio en honor a Grandes, ha explicado en un audio remitido a la prensa la portavoz del grupo, Mar Espinar.

Para el PSOE, explica Espinar, "es Madrid quien le debe mucho" a la escritora, por lo que su grupo ha trasladado tanto al alcalde como a la vicealcaldesa Begoña Villacís "la necesidad de que sean ellos los que organicen un acto institucional que culmine con el nombramiento de Almudena Grandes como Hija Predilecta de la ciudad de Madrid".

"Espero y confío en que la sensibilidad que ha demostrado Begoña Villacís ante este tema sea capaz de hacer que el alcalde José Luis Martínez-Almeida demuestre algo de altura de miras. Confiamos en que Madrid le devuelva a Almudena Grandes parte de lo que nos dejó", ha dicho Espinar que, tras hablar con el gremio de librerías de Madrid, propone que el paseo de Coches del parque del Retiro se denomine paseo de Almudena Grandes.