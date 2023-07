Alicante.- Sumar-Compromís aboga por "activar la esperanza" y pide no apelar "exclusivamente al miedo"

La confluencia Sumar-Compromís ha presentado en Alicante su programa para las elecciones generales del 23 de julio y ha abogado por "activar la esperanza", en lugar de apelar "exclusivamente al miedo". Además, ha defendido que "hay partido", por lo que cree que deben "salir a ganarlo".

Así se han expresado este jueves los candidatos al Congreso y al Senado de Sumar-Compromís por Alicante durante la presentación de su programa. En el acto, han participado el cabeza de lista al Congreso, Txema Guijarro, la 'número 2', Inma Orozco, y la número 9, Nefer Vives; así como el cabeza de lista al Senado, Manuel Alcaraz.

Guijarro ha apostado por "activar la esperanza" y trasladar a la ciudadanía un proyecto "concreto y creíble", en lugar de apelar "exclusivamente al miedo". Además, ha señalado que la candidatura está llamando a una "reacción a la reacción", para evitar un Gobierno que "retroceda en derechos", por lo que ha reclamado la movilización de la base electoral progresista.

En cuanto al programa electoral de Sumar-Compromís han desgranado algunos de los puntos vinculados a la agenda valenciana, como son la ejecución "inmediata" del Corredor Mediterráneo, la mejora de la red de Cercanías que "compense el déficit de inversión del Estado en las dos últimas décadas".

En materia cultural, han propuesto el retorno permanente de la Dama d'Elx o el impulso de una ley estatal de uso y enseñanza de lenguas oficiales minorizadas, entre otras cuestiones recogidas en su programa electoral.

En relación a la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones generales del 23 de julio, en la que el PP se situaba dos décimas por delante del PSOE, pero la suma de la izquierda ganaba en escaños al bloque de la derecha y rondaba la mayoría absoluta, Guijarro ha calificado de "buenas" las cifras y considera que muestran que están "recuperando posiciones, remontando".

"Vamos a disputar ese segundo escaño y vamos a lograrlo para desbancar a Vox. Los datos empíricos que salen del CIS lo que nos dicen es que hay una remontada, que aquí hay partido", ha insistido el cabeza de lista al Congreso.

"UNA OPORTUNIDAD"

Por su parte, Inma Orozco ha añadido que, pese a que el contexto postectoral en que se convocan estas elecciones "hace mucho", la ciudadanía de la Comunitat Valenciana tiene "una oportunidad". "Creo que no la desaprovecharemos, para decir que no nos representa este gobierno de la vergüenza y que no queremos reproducirlo también en el gobierno del Estado", ha sostenido.

Respecto a la campaña, Orozco ha explicado que será "de pequeño formato", con conversaciones con asociaciones y entidades y hablando "muy de tú a tú" para contrarrestar el contexto estival que consideran que impide movilizar a la gente en grandes actos. No obstante, ha asegurado que se moverán "por toda la circunscripción, de pueblo a pueblo y movilizando pequeños grupos de gente de manera sectorizada para que hagan de altavoz de la necesidad de movilizarse y no reproducir lo que ocurrió en las elecciones autonómicas".