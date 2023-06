Alicante.- Sánchez defiende su presencia con el PP en elecciones y Barcala deja las puertas del partido abiertas

La vicealcaldesa lamenta que CS ha cometido "errores" y cree que debería haber tenido "más antelación y estrategia"

La vicealcaldesa en funciones de Alicante, Mari Carmen Sánchez (CS), ha defendido su presencia en el restaurante donde el PP de la ciudad hizo seguimiento de la jornada electoral el 28 de mayo para mostrar su apoyo a su "compañero y amigo", el alcalde Luis Barcala (PP). Por su parte, el primer edil en funciones y candidato a la reelección le ha abierto las puertas del partido.

Así se han expresado este viernes Sánchez y Barcala en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, al ser preguntados por su presencia el 28 de mayo en el restaurante donde el PP de la ciudad hacía seguimiento de la jornada electoral.

"He creído que era el momento de mostrar mi apoyo a mi compañero y con quien he trabajado codo con codo, en las buenas y en las malas. Lo sentía así y por eso fui al acto de cierre de campaña. Estoy muy orgullosa de la labor que hemos hecho juntos los 14 concejales del equipo de gobierno en el mandato", ha resaltado Sánchez, quien ha añadido que considera a Barcala su amigo.

Interpelada por si podría ser elegida como cargo de confianza por el PP, Sánchez ha afirmado que eso "no lo sabe nadie". "No lo sé ni yo", ha insistido, al tiempo que ha expresado que no ha sido una "prioridad" para ella. "Si tenía poco con la vicealcaldía y con turismo, con la Concejalía de Fiestas a las puertas de las fiestas oficiales, la actividad se ha multiplicado por cinco", ha destacado.

Cuestionada por si se ha sentido más próxima al Partido Popular que a Ciudadanos durante el mandato, la vicealcaldesa ha defendido que se ha sentido "muy orgullosa" del trabajo de sus cuatro compañeros de CS, que considera que han hecho una "magnífica labor" en áreas "muy complejas".

Al respecto, Barcala ha resaltado que las puertas del PP están "totalmente abiertas" a quienes quieran sumarse. "No hacemos nosotros la llamada, sino que están las puertas abiertas a todo el que quiera", ha enfatizado, y ha puesto en valor que hay "valores y activos que han hecho un trabajo absolutamente espectacular" en el consistorio.

Cuestionados por que haya habido asesores de CS trabajando para la campaña del PP, el primer edil ha defendido que ha sido "sumamente respetuoso" con el que era su socio de gobierno, pero ha añadido que no puede "impedir que cada uno libremente se posicione con el proyecto de futuro en el que cree".

En la misma línea, Sánchez ha recalcado que estos asesores "se habían dado de baja del partido semanas antes". "Son libres, como cualquier ciudadano, de hacer campaña por quienes consideren", ha zanjado.

"MIS CRÍTICAS NO FUERON BIEN ACOGIDAS"

Consultada por la situación de CS, Sánchez ha lamentado los "errores" del partido que ella representa actualmente en el Ayuntamiento pero del que no ha formado parte en las listas al consistorio para los comicios del 28M.

"Creo que se han cometido errores. Lo dije en septiembre, creía que jugábamos a contrarreloj, era un proyecto muy necesario y las cosas se deberían haber hecho con más antelación y mayor estrategia. Desgraciadamente, mis críticas constructivas, porque proponía una alternativa al modus operandi de la dirección del partido, no fueron bien acogidas", ha expresado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sánchez ha constatado que "lamentablemente parece que CS ha desaparecido del panorama electoral". "Creo que es una oportunidad perdida y desaprovechada, porque siempre vendrán bien partidos dispuestos a ejercer como bisagra entre los principales partidos --ha añadido--. Desde el centro se adelanta muchísimo más, pero no se han realizado las acciones que creo que eran necesarias para que CS fuese adelante".