Alicante.- Barceló dice que los votantes han hablado "alto y claro" y asegura que liderará la oposición

La candidata del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Alicante, Ana Barceló, ha dicho que los votantes han hablado "alto y claro", tras otorgar 14 concejales al PP --a uno de la mayoría absoluta-- y 8 al PSOE, al tiempo que ha asegurado que liderará a los socialistas en la oposición para "fiscalizar al gobierno" municipal.

Así se ha expresado este domingo Barceló tras conocerse los resultados de las elecciones municipales, en las que el PSOE ha conseguido 38.154 votos, el 25,94 por ciento del total, y ocho concejales, uno menos que en los comicios de 2019.

"Creo que los ciudadanos han hablado alto y claro. Han votado que quien debe gobernar esta ciudad es el PP, eso es indiscutible. No ha podido ser, los ciudadanos nos han situado en la oposición, eso es lo que vamos a hacer, fiscalizar el gobierno que salga del Ayuntamiento y llevar a cabo una labor en beneficio de la ciudad de Alicante y de todos los ciudadanos, defendiendo el bien común y el interés general", ha resaltado.

La candidata, que ha señalado que ha llamado al alcalde Luis Barcala para felicitarle por el resultado, ha apuntado que es "incontestable la foto fija que arroja" el recuento electoral. "Quiero agradecer a toda la candidatura, que se ha dejado la piel, pero los ciudadanos tienen la última palabra y ya está dicha", ha lamentado.

En este sentido, ha afirmado que trabajarán desde la oposición y ha asegurado que ella liderará a los socialistas en la ciudad. "Ana Barceló se queda en Alicante, en el Ayuntamiento, en la oposición, luchando por Alicante, trabajando por Alicante", ha asegurado.

"No me voy a mover de aquí, me apasiona Alicante, creo que tiene muchas oportunidades y sigo pensando que las ha perdido, pero los electores han tomado una decisión y la acatamos. Me voy a quedar al frente de esa oposición para seguir defendiendo los intereses generales de la ciudad de Alicante. Creo que el proyecto del PSOE era un proyecto bueno para la ciudad. Seguiremos defendiéndolo y, desde la oposición, fiscalizando al grupo popular", ha sostenido.

Consultada por si realizarán pactos puntuales con el PP para que los 'populares' no pacten con Vox, Barceló ha considerado que es una pregunta que le corresponde responder a Barcala.