Alicante.- Barcala muestra su "agradecimiento infinito" al trabajo de Jiménez tras pedir no entrar en las listas

El alcalde de Alicante y candidato del PP a la reelección, Luis Barcala, ha mostrado su "agradecimiento infinito" al trabajo realizado por el concejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez. Este miércoles, Jiménez le comunicó al primer edil su decisión de no concurrir en la lista para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, tras las informaciones publicadas sobre los contratos menores supuestamente adjudicados a empresas próximas a él.

Al respecto, el alcalde de Alicante ha mostrado este jueves su "comprensión y respeto" a Jiménez, en declaraciones a los medios de comunicación, al ser preguntado por este asunto, después de la romería de la Santa Faz.

El primer edil ha expresado su "agradecimiento infinito a la labor que ha realizado Jiménez para el equipo de gobierno y para Alicante durante estos cuatro años". "Me duele muchísimo por lo que está pasando, eso es lo que me ha hecho tener que aceptar y comprender la decisión que me trasladaba ayer", ha enfatizado.

Por ello, Barcala ha insistido en que ha recibido esta noticia "desde el más profundo agradecimiento, desde el respeto a la decisión que ha tomado y desde la comprensión, porque cada uno lo vive como lo vive", ha zanjado.