Aliaga mantiene su candidatura a la presidencia del PAR y advierte: "No me vendo por un plato de lentejas"

El presidente del PAR y candidato a la reelección, Arturo Aliaga, ha dejado claro que mantiene su candidatura, desestimando la oferta de la otra candidata, Elena Allué, de dar "un paso atrás" y elaborar una propuesta única. "Yo no me vendo por un plato de lentejas", ha advertido, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al XV Congreso del partido, que se celebra este sábado y domingo en la Feria de Zaragoza.

Aliaga ha sido recibido en Feria por varios militantes afines, y ha declarado a los medios que la exigencia de Allué de que dé un paso atrás "no está medida".

El candidato a la reelección ha indicado que "hay que justificar muy bien" cada lista y que cuando ambos han coincidido en procesos electorales --en 2019-- él obtuvo más votos en la ciudad de Zaragoza como candidato provincial a las Cortes de Aragón que Allué como cabeza de lista al Ayuntamiento de la capital aragonesa.

"¿Por qué me he de retirar?", se ha preguntado Arturo Aliaga, quien ha pedido "diez razones" para hacerlo y ha hecho notar que "el partido está funcionando y no ha funcionado a más velocidad por la pandemia", añadiendo: "Hasta ahora no he sido derrotado".

"Si la exigencia es que yo me quite, me tengo que defender hablando en plata", ha avisado Aliaga, quien ha asegurado que no va a "salir por la puerta de atrás" con la promesa de ser "presidente honorífico" o "que me vaya al Senado", lo que es "una puerta falsa", frente a lo que ha exigido "un poco de respeto", apelando a su trayectoria. "Las prisas son malas consejeras", ha agregado.

PROYECTO SÓLIDO

El candidato a la reelección como presidente del PAR ha apostado por preparar a esta formación para concurrir con "un proyecto sólido" a las elecciones de 2023, manifestando que este partido se encuentra en "una posición de privilegio", trabajando desde el Gobierno "en todos los campos que son el ADN del PAR", como la defensa de la enseñanza concertada y los "grandes proyectos".

"El PAR ha sido clave para Aragón los últimos 40 años", ha continuado Arturo Aliaga, que ha abogado por mejorar la calidad de vida de los aragoneses "sin estridencias y con la moderación que se necesita" para que la región sea "cada vez más próspera y donde se encuentren a gusto todos".

De esta forma, el proyecto de la candidatura de Aliaga es "consolidar el PAR y prepararlo para 2023 con un equipo de gente comprometida, gente que representa las sensibilidades y la geografía compleja de esta tierra". Ha mencionado actuaciones como no subir más los impuestos, la financiación comarcal o impulsar el proyecto olímpico de 2030, y ha elogiado el trabajo del senador del PAR, Clemente Sánchez-Garnica.

"Ese es el proyecto dirigido a los aragoneses, no a los que estamos aquí", ha aseverado Arturo Aliaga, quien ha apelado a "los 34.000 que votaron la lista autonómica y los cuarenta y tantos mil de las municipales, y los alcaldes, que han hecho un trabajo encomiable en este tiempo de pandemia".

ARAGONESISMO "SERIO"

El candidato ha recordado que llegó al PAR como cargo público independiente y fue consejero --de Industria-- porque así se lo pidió el PAR, afiliándose posteriormente. "He hecho muchas cosas por lealtad al partido y el aragonesismo serio ha sido siempre mi conducta", ha agregado.

Después, "en momentos delicados" para el PAR, Aliaga encabezó la lista autonómica por Huesca, manteniendo los dos escaños en 2015, "cuando afloraban Podemos y Cs", y en las elecciones siguientes, en 2019, se presentó "dando la cara" por la circunscripción de Zaragoza consiguiendo los tres escaños actuales, que han sido "determinantes para este acuerdo plural" del cuatripartito del Gobierno de Aragón, donde él es vicepresidente y consejero de Industria.

Arturo Aliaga ha aseverado que el cuatripartito "ha sido un modelo en España" y ha repasado algunas actuaciones, como la elaboración de la Estrategia de Recuperación Social y Económica. "El PAR está haciendo un trabajo serio", ha zanjado.