Alhambra Venture presenta sus startups finalistas para 2023

Alhambra Venture 2023 ha seleccionado a las 36 startups que podrán participar como finalistas en su décima edición. Las empresas seleccionadas proceden de 11 provincias diferentes, y aunque más de la mitad son andaluzas, también podemos encontrar originarias de Murcia, Madrid, Cataluña o Galicia.

Una vez más, Alhambra Venture reúne a startups innovadoras de una gran variedad de sectores: hostelería, fintech, salud, agro-alimentación, logística, construcción, telecomunicaciones, movilidad, eCommerce, IA o seguridad, entre otros, según ha informado la organización en una nota de prensa.

Han sido 149 startups las que han presentado su candidatura para esta edición, que se celebrará los días 4 y 5 de julio. Como novedad, las no seleccionadas podrán participar, beneficiándose de condiciones especiales por haber aplicado en tiempo y forma. El alto nivel de las candidaturas y la apuesta por la representatividad de las diferentes zonas del sur de España ha llevado a la organización a "aumentar el número inicialmente previsto de las startups seleccionadas".

La celebración del X Aniversario de Alhambra Venture será la más especial, y vendrá cargada de novedades, mantieniendo el formato presencial, con emisión streaming. El programa incluye ponencias, mesas redondas, pitches a inversores, reverse pitches de inversores, Corporate Venturing y muchas otras oportunidades de networking.

En el Palacio de Congresos de Granada, las 30 startups presentarán sus proyectos frente a más de 300 inversores --muchos de ellos internacionales--. El objetivo será "captar su atención y conseguir así la financiación que necesitan", y este año además los inversores manifestarán su intención de inversión que se traducirá en propuestas para la ganadora y las startups galardonadas en cada uno de los verticales, que disfrutarán de la oportunidad de participar en un programa específico para el cierre de acuerdos de inversión.

La participación en Alhambra Venture supone una oportunidad única para las startups. Los 103 millones de euros invertidos en startups gracias a su participación en el evento así lo demuestran, Además 3 de cada 4 startups finalistas mantienen su actividad.

Asimismo, las startups seleccionadas participarán en el Academy, un programa de acompañamiento para emprendedores que comenzará el próximo 15 de mayo con el objetivo de preparar la participación en el evento con las máximas garantías, a través de una mentorización en la que participarán inversores y profesionales de las áreas más estratégicas.

Cabe destacar también que, de acuerdo al compromiso adquirido en la edición anterior, las startups premiadas serán invitadas a participar en el evento, bien como finalistas, en caso de no haber disfrutado de esta condición en las ediciones anteriores, o bien para participar en el repitch.

Este año la organización ha creado una vertical específica dedicada a un sector tan importante como salud/healthcare. En él se encuentran seis seleccionadas de entre más de una treintena de proyectos presentados. Son Medicsen, de, Madrid, con un parche inteligente que administra fármacos, como insulina o heparina, usando ultrasonidos para evitar las agujas y el dolor; y PlusVitech, de Sevilla, un proyecto que está desarrollando una terapia contra el cáncer basada en una nueva formulación patentada de un fármaco oral ya aprobado por la FDA.

También VAXDYN S.L., de Sevilla, que desarrolla vacunas para prevenir enfermedades causadas por bacterias que son resistentes a los antibióticos; LentiStem Biotech, de Granada, la cual vectores terapéuticos para mejorar la seguridad y eficacia de estrategias de terapias avanzadas, con especial foco en inmunoterapia contra el cáncer y terapia CAR-T; Pharmamel, de Granada, que desarrolla fármacos innovadores basados en melatonina por su gran capacidad antioxidante y antiinflamatoria para aplicarlos en patologías como la sepsis; y Olavide Neuron STX SL (ONESTX), Sevilla, que tiene por objetivo detener la progresión de enfermedades neurodegenerativas graves con soluciones terapéuticas innovadoras.

Asimismo, más de 130 proyectos se han presentado a la décima edición de Alhambra Venture, y los 30 proyectos elegidos por el jurado son DSruptive, de Almería, especializada en implantes microelectrónicos subdermales; mSurgey, de Málaga, una plataforma interactiva y multi-dispositivo que une diferentes fuentes de vídeo con otros datos médicos para la transferencia de conocimiento en técnicas quirúrgicas a nivel global; Velca, de Madrid, una marca de vehículos eléctricos de dos ruedas que busca "revolucionar" la forma de desplazarnos por las ciudades; Thermal Cooling Techonolgy SL, de Madrid, una startup experta en energía solar y únicos en energía térmica; y XESOL INNOVATION, S.A., de Pontevedra, con una tecnológica especializada en redes neuronales aplicadas a la visión artificial.

También Tipsi, de Sevilla, un software TPV all in one enfocado al sector de la hostelería, en el cual se puede gestionar fácilmente todo lo que necesita un restaurante; CryptoBirds, de Málaga, una plataforma colaborativa web3 que analiza miles de proyectos blockchain a través de ciencia de datos y colaboración humana, para ofrecer información diferencial al inversor en criptoactivos; Dovetail Electric Aviation, de Barcelona, una empresa de aviación eléctrica que busca liderar la industria de la aviación regional y general hacia una nueva era sostenible; o Inthesk, de Córdoba, con un buscador de objetos que conecta las pertenencias con la aplicación gratuita y ayuda a encontrarlas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Completan la lista Bildia, de Madrid y Sevilla; Feeder, de Barcelona; Sensactive technology S.L., de Granada; Fitness Technologies, S.L., de Granada; Archie Company, de Sevilla; Sileme Life, de Sevilla; Reental Token, de Huelva; Blowind, de Sevilla; Biopalet S.L., de Jaén; Tuklo, de Granada; Víver Kombucha, de Granada; SensaCultivo, de Huelva; Stemdo, de Huelva; Educa360, de Sevilla; Voicit, de Málaga; Ciclogreen, de Sevilla; nowo.tech, de Málaga; BioProcesia, de Murcia; MySmartBeach, de Murcia; Sinapsystec, de Almería; y S-lab Ucrania, afincada en Málaga.

Además, en el Palacio de Congresos de Granada también se darán cita las startups premiadas en la edición anterior. Así, de acuerdo al compromiso adquirido, estas startups serán invitadas a participar en el evento, bien como finalistas --en caso de no haber disfrutado de esta condición en las ediciones anteriores-- o bien para participar en el repitch. Es el caso de Fossa Systems (ganadora edición 2022), BeAmbassador (ganadora RRHH), Agrosingularity (ganadora agro-gestión y gestión del agua), LimnoPharma (ganadora Health), Sistema de Pagos Certificados (ganadora Fintech), Oscillum (Startup más prometedora) y Wifly (ganadora Movilidad).