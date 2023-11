Algeciras Fantástika premia '4 angelitos', un corto valenciano de terror sobre el abandono de los mayores

Algeciras Fantástika ha premiado a '4 angelitos' como el mejor cortometraje de este festival internacional especializado en fantasía y terror. Un corto valenciano cargado de misterio que plantea una reflexión con su trama, más allá del terror y el suspense que genera: la soledad no deseada, el abandono a los mayores y la violencia en redes sociales son los ejes centrales de su dramática historia.

El galardón se dio a conocer este fin de semana durante la gala de clausura del certamen. '4 angelitos' está producido por Microfilm, compañía audiovisual valenciana dirigida por los hermanos Toni y Vicente Puertes, ambos productores ejecutivos. Julio Martí Zahonero es el guionista y director del corto, que está protagonizado por los actores Manuel Canchal, Isabel Requena y Juli Cantó.

El jurado reconoció la calidad de '4 angelitos', que genera suspense e intriga con una historia en que se denuncia el abandono a los mayores y el uso enfermizo de las redes sociales. Este mismo mes, el corto se proyectará en los ABC Park de València, dentro de la programación del Maniatic Film Festival, detallan los responsables del cortometraje.

'4 angelitos' está teniendo un amplio recorrido internacional por la sección oficial de festivales especializados: Certamen El Pecado, Certamen Audiovisual de Cabra, Fantastic Gijón, Certamen Terroríficamente Cortos, Filmquest Festival (Utah), Sincity Horror Fest (Las Vegas), Horror Hazard Film Fest (Costa Rica), Lusca Film Fest (Puerto Rico) y Dracula Film Festival (Rumanía), entre otros.

A través de sus protagonistas, este cortometraje ahonda en la ausencia de respeto y la humillación hacia personas de la tercera edad. Una problemática acuciada por la fácil utilización de las redes sociales como medio de difusión de imágenes violentas o degradantes.

El corto huye del gore y de la sangre para, según su director, "profundizar en los miedos más ocultos que cada uno de nosotros, como seres humanos, tememos". "Contar esta historia a través del filtro del terror me ha permitido despertar en el espectador sus miedos más ancestrales y hacerlo, además, con el uso de recursos no explícitos. Dar miedo con aquello que no se muestra", explica Zahonero. Es autor de varios cortometrajes que acumulan 50 premios internacionales y en 2013 estrenó su primera película, 'La hermandad', protagonizada por Lydia Bosch.

Después de este proyecto, la productora prepara el que será su salto a la gran pantalla con un largometraje que se encuentra en fase de financiación. Al frente de Microfilm están los hermanos Puertes, Toni y Vicente, que han producido '4 angelitos' y son los responsables de formatos televisivos como 'Magnífics', 'Loving Comunitat Valenciana', 'Xino Xano' o 'La cuina de Morera'.