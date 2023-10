Alfredo Canteli muestra su "apoyo total" a la candidatura de Álvaro Queipo para presidir el PP de Asturias

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha mostrado este jueves su respaldo a la candidatura de Álvaro Queipo para presidir el PP asturiano. "Mi apoyo es total, es la persona que tiene que reconducir el partido", ha declarado a preguntas de los periodistas.

Aunque Canteli no es afiliado al PP, siempre insiste en que es su partido, y ha señalado que eso le da la "libertad de hablar desde fuera".

Canteli es uno de los alcaldes con los que cuenta el PP en Asturias y que ha mostrado públicamente su respaldo a Queipo en el momento en el que el precandidato ofrecía una rueda de prensa para informar de que daba un paso adelante para liderar a los 'populares' asturianos. "Creo que es la persona que tiene que pilotar esta nueva etapa del Partido Popular", ha insistido el primer edil ovetense.

Preguntado sobre la posibilidad de que pueda surgir otra candidatura, Canteli ha respondido que eso no tiene por qué ser malo que haya más candidaturas. "Lo que es malo es que sean candidaturas contra él", ha señalado.

Así, ha explicado que le gustaría que, si las hay, sean candidaturas "en positivo", pero no "para ir en contra de nadie". A su juicio, lo ideal sería que hubiera una única candidatura, la de Queipo, si bien ha reconocido que "agrupar ciertas tendencias tampoco es fácil".

"La pena es que no vayan en positivo, que no creen en una candidatura para decir nosotros podemos hacerlo mejor, que vamos a hacerlo mejor por esto, por esto y por esto. No es ese el caso. Por eso me da pena que este partido no se una, de verdad, para seguir trabajando y para seguir luchando por Asturias", ha considerado.