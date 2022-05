Alfonso Rueda avanza su disposición a recibir a los líderes del BNG y del PSdeG

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha avanzado este miércoles su disposición a reunirse con la líder del BNG, Ana Pontón, y con el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso.

Así lo ha anunciado en la sesión de control de la Cámara gallega, la primera que afronta desde que fue investido presidente de la Xunta de Galicia tras la marcha de Alberto Núñez Feijóo para liderar el PPdeG.

En la sesión, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, volvió a reclamar al titular de la Xunta que recibiese al nuevo secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, quien no fue recibido por Feijóo desde su elección como jefe de filas de los socialistas gallegos.

Tras ello y en respuesta a la pregunta formulada por la nacionalista Ana Pontón, Rueda ha trasladado su disposición a mantener un encuentro tanto con el líder del PSdeG como con la portavoz nacional del BNG.

"Adelanto que, por supuesto, si ustedes me lo piden, entiendo que usted en los deberes que me puso, me pide que la reciba --en referencia a Ana Pontón--, lo haré; y si el líder del Partido Socialista me lo pide, también lo haré", ha señalado.

"Es mi deber en ese espíritu institucional", ha apuntado.