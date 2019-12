Alfons Aragoneses : “El olvido nunca es una opción”

Leticia de las Heras

El profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Alfons Aragoneses manifiesta en una entrevista concedida a Efe que la exclusión al diferente es "intrínseca a nuestra modernidad".

Aragoneses ha visitado Pamplona para hablar de "Asesinando por convicción. De las políticas de la exclusión al holocausto".

P: ¿Cómo se llegó al holocausto?

R: Algo tan brutal e irracional como el holocausto en realidad tiene un lado racional, burocrático e incluso jurídico. Para que se pudiese llevar algo que asociamos como el mal absoluto fue necesario que unos juristas legalizasen dar muerte a determinados grupos de personas. El holocausto tiene un inicio en la exclusión del diferente y no son los nazis los que se inventan esta exclusión, sino que es intrínseco a nuestra modernidad.

P: El recuerdo del holocausto ha sido durante años una barrera que ha controlado la aversión al diferente, pero estamos asistiendo a un resurgimiento de la ultraderecha, ¿qué ha cambiado?

R: Han cambiado muchas cosas. Estamos ante una deriva financiera globalizada de la economía que hace que la democracia y los derechos molesten a determinados grupos poderosos. Además hay una falta de políticas de memoria e incluso banalización.

Últimamente nos acercamos al holocausto desde el cine y la literatura, que deshumanizan a las víctimas y hacen que el nazismo nos parezca algo demasiado lejano e imposible, que no tiene nada que ver con nuestra modernidad. Por eso es importante defender una memoria histórica que tenga este carácter formador y transformador que enseñe realmente los orígenes y cómo se desarrolló aquello, enlazando esa memoria con la lucha de muchos colectivos que todavía hoy no ven reconocidos plenamente sus derechos.

P: ¿Estos planteamientos de odio pueden servir también para buscar culpables a los problemas derivados de la crisis?

R: Sí, es algo que encontramos en los fascismos de los años 30 y en estos fenómenos neofascistas del siglo XXI. En situaciones de crisis económica hay movimientos políticos que buscan dar una respuesta nacionalista en la que el problema no es la crisis ni los que acumulan beneficios y dejan a muchas personas en la estacada, sino el extranjero, el diferente.

P: ¿Le parece peligroso el resurgimiento de estos ideales?

R: Sí y es peligrosísimo banalizarlos o normalizarlos. Se trata de movimientos que muchas veces no tienen una ideología concreta, pero defienden el odio en nombre de una nostalgia a un pasado que nunca existió, defienden el odio al diferente, el odio al extranjero y también a la mujer que no se somete al papel que tradicionalmente ha tenido en la sociedad. No es lo mismo Marine Le Pen, que Salvini o que Orban, pero tienen en común este odio a la diferencia y este antifeminismo virulento.

P: No solo vemos muerte en la ultraderecha, también la extrema izquierda ha matado por convicción, ¿existen diferencias o la fundamentación es la misma?

R: Obviamente hay crímenes también en la Unión Soviética, pero hay diferencias fundamentales. El nazismo ha sido el único movimiento político que planificó el exterminio de determinadas personas. En el Gulag murieron miles de personas, pero el objetivo no era matar, ellos siempre tenían la esperanza de salir.

P: ¿Cuál cree que es la mejor forma de cerrar las heridas abiertas por la guerra o el terrorismo?

R: El olvido nunca es una opción porque las víctimas del franquismo o el terrorismo nunca olvidan. Hay que prestar justicia a las víctimas. En algunos casos esa justicia se puede conseguir mediante procesos penales, pero con el homenaje, el reconocimiento y la asunción por parte de las administraciones de que la sociedad no va a volver a tolerar nunca más estos episodios de violación de los derechos humanos también se hace justicia a las víctimas.

P: ¿Qué habría que hacer con todos los monumentos y edificios que ensalzan estas dictaduras ?

R: En la mayoría de los casos hay que eliminar esos símbolos que hacen apología de un golpe de estado o, si no, utilizar estos lugares para hacer pedagogía de los derechos humanos. No se puede permitir en ningún caso que en el espacio público haya monumentos que ensalcen la violación de los derechos humanos. EFE

1011914