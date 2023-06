Alfaro muestra el "malestar" de Contigo Navarra por el acuerdo sobre a Presidencia del Parlamento sin contar con ellos

Se ha reunido este miércoles en el Parlamento con Geroa Bai y coinciden en mantener encuentros "a tres"

La candidata de Contigo Navarra a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha trasladado este miércoles a Geroa Bai su "malestar" por el acuerdo alcanzado entre PSN y la coalición nacionalista para que ésta presida la Cámara foral, sin contar con Contigo Navarra, y ha manifestado que "aún" no tienen claro qué posición adoptarán, "lo vamos a valorar".

Geroa Bai y Contigo Navarra se han reunido este miércoles en el Parlamento foral durante algo más de media hora dentro de los encuentros para intentar conformar un gobierno en Navarra. Por Geroa Bai, han asistido a la reunión Uxue Barkos, Unai Hualde, María Solana y Pablo Azcona; mientras que por Contigo Navarra han acudido Begoña Alfaro, Carlos Guzmán y Miguel Garrido.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión, Begoña Alfaro ha querido transmitir el "malestar" de Contigo por "ese acuerdo en relación con la Presidencia del Parlamento dando por hecho los votos de Contigo Navarra cuando no se ha tratado con Contigo Navarra". "Esto no es 2019, Contigo-Zurekin ha obtenido un respaldo ciudadanía que es un 15 por ciento de un hipotético gobierno progresista, no vamos a exigir más pero tampoco menos", ha aseverado, para incidir en que "vamos a hacer valer la representación que nos ha dado la ciudadanía".

Sobre si apoyarán al candidato de Geroa Bai a la Presidencia del Parlamento, Begoña Alfaro ha comentado que "no lo tenemos claro, no lo hemos valorado todavía". "Hemos tenido conocimiento como lo hemos tenido, a través de la prensa y vamos a valorar qué hacemos", ha comentado, para indicar que la respuesta ante su malestar ha sido de "reconocimiento".

Alfaro ha pedido, además, que la composición de la Mesa del Parlamento foral "refleje todos los espacios progresistas de Navarra", algo, ha dicho, en lo que ha habido "sintonía" entre ambas formaciones.

Asimismo, la candidata de Contigo Navarra ha exigido a Geroa Bai, como ha dicho que lo ha hecho con el PSN, que las reuniones en lo sucesivo sean entre las tres formaciones.

Por su parte, Uxue Barkos ha señalado que "hubiéramos preferido que este encuentro hubiera sido antes, no ha podido ser hasta hoy" y sobre el malestar de Contigo Navarra, ha comentado que "nunca Geroa Bai ha dado por hecho el acuerdo con alguien con quien no se ha sentado a una mesa". A su juicio, ha podido ser un "malentendido" que "ha quedado aclarado". "Y aclaradas estas cuestiones, no hay motivo para no encontrar una mayoría progresista, plural a la hora de formar una Mesa progresista y plural", ha expuesto.

Barkos ha señalado que están de acuerdo con la propuesta de Contigo Navarra de que las reuniones sean a tres, "es algo en lo que coincidimos todas las fuerzas". "Es cierto que las reuniones bilaterales planteadas por el PSN tienen su razón de ser", ha dicho, para añadir que "las hemos protagonizado todas las fuerzas, lo seguimos haciendo" y "se producen en sede parlamentaria y con presencia de los medios de comunicación en la reflexión posterior o en las sedes de las formaciones políticas con otras formaciones también; esto es democracia".

Sobre la petición de Contigo Navarra de hacer valer su representación ha mostrado su "respeto" a lo expuesto pero ha indicado que "no fue la manera en que Geroa Bai negoció la pasada legislatura, nos parecía más importante la estructura de Gobierno". "Si este es el nuevo escenario, estaremos abiertos a atenderlo pero no es nuestra prioridad", ha comentado.

Barkos ha señalado, sobre las reuniones con otros partidos, que el objetivo es "conformar mayorías progresistas en las instituciones que nacen de las urnas del pasado 28 de mayo". "Estamos hablando también de la Mesa del Parlamento", ha dicho, para valorar que "el acuerdo más importante que alcanzamos ayer con el PSN fue que esta legislatura no habrá oposición del Partido Socialista a una Mesa del Parlamento donde las fuerzas plurales estén representadas". "Estamos hablando de instituciones locales, de instituciones municipales... Estamos obligados a hablar para no esperar a que las fechas de constitución ya estén cerradas y llegar a los acuerdos a los que nos hemos comprometido con la ciudadanía", ha dicho.

Sobre quién será el candidato de Geroa Bai para presidir la Cámara, Barkos ha dicho que serán los órganos de la coalición los que tomen la decisión.

Preguntada por la reunión prevista este jueves entre PSN y UPN, la candidata de Geroa Bai ha indicado que cuando le tocó a ella esa responsabilidad lo hizo y "yo personalmente llamé a todas las fuerzas políticas y solo una, UPN, no quiso sentarse; y es un error no sentarse". Ha dicho que no tiene preocupación y que tienen "un compromiso" de los socialistas de que las fuerzas que componen el Gobierno de Navarra en funciones continúen.