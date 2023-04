Alex Valdivia será el candidato de CS al Consell de Mallorca

Alex Valdivia Schneider será el candidato de Ciudadanos (CS) al Consell de Mallorca en las próximas elecciones del 28 de mayo, según ha informado este martes el partido, que destaca su "amplia solvencia profesional y compromiso firme por una forma de hacer política poniendo el foco en el ciudadano".

En un comunicado, el candidato de CS ha explicado que "tiene claro su objetivo" que es conseguir que "las instituciones estén al servicio del ciudadano, y no al revés". "Seremos decisivos y vamos a dar un vuelco a las instituciones", ha asegurado.

Valdivia señala también que su partido está para "transformar las administraciones, para que sean más eficaces y lograr que realmente estén al servicio de los ciudadanos". Además, ha añadido que CS "quiere evitar los populismos y centrarse en lo que de verdad importa, en pensar en la próxima generación y no en las próximas elecciones".

En este sentido, ha manifestado que no quiere que "el gobierno de Mallorca esté pendiente de la tensión, sino de la razón, y el futuro que anhelamos". "Se trata más de pensar en la próxima generación, de tener miras y no perderse en batallas estériles que no llevan a ningún lado", ha declarado.

"Nuestra política se va a centrar en sentar las bases para gestionar, siempre pensando en el ciudadano, buscando consensos y no la confrontación", ha declarado, al tiempo que ha admitido que en toda esta legislatura, que ya toca su fin, "ha habido aciertos, errores e indecisiones, pero ahora estamos aquí para dar un paso adelante y ser decisivos".

Por su parte, la portavoz nacional de Ciudadanos y candidata a la presidencia del Govern, Patricia Guasp, ha destacado "la solvencia y profesionalidad" de Valdivia, así como su compromiso por "mejorar la vida de las personas desde las instituciones".

"Valdivia es un candidato con una gran solvencia profesional y política, que encarna los valores liberales de centro europeo y que toda su vida ha sido una persona reflejo de los valores de vanguardia de igualdad, progreso y libertad, de la de verdad", ha dicho.

Valdivia inició su carrera en comercio exterior y gestión hotelera en el extranjero. Por motivos personales volvió a Mallorca en el 2000 y en 2001 pasó a ser técnico superior de la CAIB, especializándose en análisis económico y relaciones con la Unión Europea. Es licenciado en Económicas y Turismo por la UIB y Máster en Asuntos Europeos por la Universidad Libre de Bruselas, y en Políticas por la UOC.

Militó en el Centro Democrático y Social de Adolfo Suárez (1987-1993) y asegura que, dos décadas después, Ciudadanos le devolvió ilusión por la política como medio para transformar y reformar la sociedad, pensando en el largo plazo, "una ilusión que permanece intacta, bajo la premisa de que nadie te diga lo que debes pensar ni cómo actuar".