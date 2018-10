PP alerta de una "ralentización" en creación de trabajo autónomo en la provincia ante la "inacción" de la Junta

El coordinador de Economía del PP de Almería y parlamentario andaluz, Amós García, ha alertado este sábado de "una ralentización en la creación del trabajo autónomo en Almería, que se produce ante la inacción del PSOE y del gobierno de la Junta de Andalucía apoyado por Ciudadanos en esta legislatura, y la incertidumbre del Gobierno apoyado por los independentistas en España".

En un comunicado, García ha alertado de que en la provincia almeriense los autónomos crecen "menos de la mitad que la media de Andalucía, y el desempleo el doble que la media andaluza".

"Son datos preocupantes que merecen una reflexión seria por parte de los responsables del Gobierno andaluz", ha afirmado el representante 'popular', quien ha agregado que "los más de 58.000 autónomos de la provincia y los emprendedores potenciales para iniciar una actividad económica merecen una mayor y mejor atención por parte de la Junta de Andalucía y del PSOE".

El parlamentario 'popular' ha criticado que el Gobierno de la Junta "sigue a lo suyo con políticas de escaparate de cara a la galería, con medidas que no resuelven los problemas reales de los almerienses, como la última convocatoria publicada para autónomos que no viene a satisfacer las necesidades del sector, que se verán agravadas por los acuerdos presupuestarios a nivel nacional".

Frente a ello, ha agregado que "desde el PP llevamos meses proponiendo medidas reales para ayudar a los autónomos, que pasan, por un lado, por el fomento de nuevas incorporaciones de autónomos a la Seguridad Social, que han sido rechazadas por el PSOE-Ciudadanos".

Según ha expuesto el 'popular', "es necesario que se ponga en marcha ya la ampliación de la tarifa plana de la Seguridad Social de 50 euros para los dos primeros años, como ya tienen en otras comunidades autónomas", al tiempo que ha recordado que "es una medida anunciada por la Junta cuando se aprobó la Ley de Emprendimiento, pero que todavía no se ha hecho realidad en Andalucía".

Por otro lado, ha defendido "consolidar el trabajo autónomo, mantener esas altas en el tiempo y generar nuevos empleos". Para ello, desde el PP se pide que "las ayudas de la Junta para esos autónomos sirvan para sufragar el coste fijo de los autónomos de todos los meses, que es la cotización a la Seguridad Social después de esos dos años de tarifa plana, además sería muy fácil de justificar para los autónomos".

"Los autónomos merecen mayor atención y flexibilidad para que en meses sucesivos el crecimiento se impulse y que garantice la estabilidad del sector que lo fortalezca en caso de una nueva crisis", ha añadido.

PROPUESTAS DEL PP

Amós García explica que el PP apuesta por nuevas políticas para los autónomos, como la bajada de 1,5 puntos del tramo autonómico del IRPF y la "eliminación de burocracia", así como ampliar a dos años la 'tarifa plana' de 50 euros, como otras comunidades, así como implantar la 'cuota cero' "durante los dos primeros años para los jóvenes menores de 30 años y las mujeres", con el fin de "facilitar la puesta en marcha de nueva actividad económica".

Tras incidir en que "en Almería crecen los autónomos menos de la mitad que la media de Andalucía", Amós García ha tachado de "lamentable" la gestión de la Junta a tenor de datos de la Oficina de Control Presupuestario, porque "se ha dejado sin invertir 178 millones de euros del Programa de Fomento del Emprendimiento en el Presupuesto de 2017".

De igual modo, el parlamentario del PP-A se ha preguntado "en qué ha ayudado" Ciudadanos "a mejorar la situación de los autónomos". "En nada en absoluto, los autónomos se encuentran en la misma situación de desventaja que antes de su entrada en el Parlamento", se ha respondido el propio García, que además ha remarcado que Cs ha apoyado reiteradamente los presupuestos del PSOE que han supuesto "la mayor presión fiscal de toda España".

Además, los presupuestos destinados a autónomos "no se han ejecutado" y Cs "no ha sido capaz de exigir ese cumplimiento, porque no es su prioridad salvo cuando está en campaña, pero no en los últimos tres años de gobierno en la Junta de Andalucía", según ha continuado el representante del PP.

DESDE EL GOBIERNO "TAMPOCO SE AYUDA"

Desde el Gobierno de España, según el parlamentario almeriense, "no se ayuda mucho tampoco", ya que el acuerdo alcanzado hace unos días por PSOE y Podemos para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 "acarreará la subida del 12,5 por ciento de la base mínima del RETA por la que cotizan los autónomos almerienses".

"Esto supondrá subir la cotización en 420 euros al año a cada uno, ya que, en lugar de cotizar por 932,79 euros al mes se cotice por 1.050 euros al mes, y resulte una cuota de cotización de 312,9 euros al mes en lugar de 277,9, según ha agregado.

Por otra parte, ha advertido de que, "o se limita que los autónomos que no lleguen a SMI tengan una cuota reducida, o muchos pasarán a economía sumergida".

"Es vergonzoso que anuncien que los autónomos cotizarán por ingresos reales sin definir cómo y lo dejen "para después", como si los autónomos no tuvieran la obligación y responsabilidad de pagar puntualmente. El acuerdo recoge tres puntos para los autónomos pero son una mera declaración de intenciones. Finalmente tendrán que cotizar 35 euros más al mes", ha continuado García.

POLÍTICA PARA EL COMERCIO

El parlamentario 'popular' ha criticado también que "no hay política real para el comercio, dejando la Junta sin ejecutar el V Plan de Comercio al que se dotó de 94 millones de euros y que, a su fecha de finalización en diciembre de 2017, estaba sólo ejecutado al 50 por ciento", de forma que "solo se ha podido constatar una ayuda a esa fecha de 178.000 euros en la provincia, y han tenido que prorrogarlo".

García ha concluido lamentando también que "no han existido ayudas suficientes al pequeño comercio por parte de la Junta de Andalucía", pero "ahora que se acercan elecciones se multiplican anuncios en prensa de ayudas, líneas y promesas".