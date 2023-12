La alergia a los frutos secos, la más frecuente en Navidad

La vorágine de las comidas navideñas nos puede dar un disgusto más allá de sufrir una indigestión al final de la noche. Sin olvidar disfrutar del menú, no hay que pasar por alto que las alergias no se pierden estas fechas y hay que extremar la precaución si se sufre una o si se tienen síntomas.

Pese a que la alergia al marisco parece ser la más recurrente en estas fechas, según el jefe del departamento de Alergias del Hospital Santa Lucía, de Cartagena, Ángel Huertas, "como país mediterráneo las alergias más importantes a alimentos son las vegetales, especialmente a los frutos secos" que son ingrediente fundamental de los dulces navideños. Y es que según asegura "los frutos secos y la fruta de hueso provocan el 80% de las alergias en nuestra zona".

Por eso, Huertas, en declaraciones a Europa Press, apunta que, una persona diagnosticada con una alergia debe "insistir hasta la saciedad" para conocer cuales son los ingredientes de su plato si no los conoce con exactitud. "En casa no vas a comprar ese alimento, pero fuera puede ir camuflado, por ejemplo, en una salsa", explica. Según Huertas, es importante que una persona alérgica lleve consigo "una inyección precargada de adrenalina o, en casos más leves, un comprimido de corticoides o antihistamínico".

No haber sufrido nunca una alergia alimentaria no significa que nunca se vaya a tener. Pese a que los médicos no saben la razón, para tener una reacción alérgica hay que haber consumido ese alimento con anterioridad, e incluso "en los propios servicios de urgencias del hospital, a veces, enseguida piensan en lo raro que has comido y lo normal no es que te dé una alergia a un alimento exótico que acabas de comer, sino a los alimentos que estás comiendo todos los días" asegura Huertas.

Por eso es importante conocer los síntomas para poder acudir al médico cuanto antes. La mayoría, según Huertas, son leves, "muchas veces limitados solamente picor de la boca, incluso se pone un poquito rojo el labio o a nivel de la piel una urticaria y en casos casos excepcionales puede haber una reacción grave que puede poner en peligro la vida, la sensación de que se cierra la glotis que puede provocar incluso una hipotensión grave, con náuseas, vómitos o diarrea".

Los cofactores, como el ejercicio físico leve o "andar un poco deprisa", tomar alcohol o un analgésico después de haber comido un alérgeno puede provocar una reacción alérgica que en otra condiciones no hubiera ocurrido. Existe, según Huertas, el llamado 'Síndrome de la Nochevieja', "me como una uva, con la que en condiciones normales no me pasa nada, pero esa noche estoy bailando y tomando alcohol y me puede producir una reacción un poco más grave", algo que, asegura, puede pasar con cualquier alimento.