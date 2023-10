Alemania/Rusia.- El ministro de Defensa de Alemania ve a Rusia como una "amenaza temporal"

El ministro de Exteriores de Alemania, Boris Pistorius, ha aseverado que Rusia representa por el momento una "amenaza temporal" y ha remarcado que "al menos durante los próximos años" será imposible retomar relaciones de amistad con el país euroasiático después de su invasión a gran escala de Ucrania.

Durante una entrevista para la radiotelevisión estonia ERR, Pistorius no ha descartado que Rusia pueda ser un socio fiable en el futuro, pero sí que ha recalcado que Berlín no tiene "ninguna duda al respecto" de la amenaza que supone Moscú, y "no permitirá" tampoco que nadie lo dude.

Asimismo, el ministro de Defensa alemán ha remarcado el inquebrantable apoyo de Berlín a la victoria ucraniana en el conflicto, aunque ha señalado que "la definición de ganar la guerra sólo la puede decidir Ucrania", y no el resto de países que apoyan a Kiev.

En este sentido, ha incidido en que la principal "responsabilidad" de Alemania y el resto de aliados debe ser la de "garantizar y lograr" el apoyo a Ucrania "de forma continua y no solo a corto plazo", y ha instado al presidente ruso, Vladimir Putin, a poner fin a la guerra.

"No está en nuestra mano poner fin a la guerra. Putin puede poner fin a la guerra mañana mismo retirando sus tropas. Todas las demás formas posibles de encontrar la paz no son nuestras. Debemos apoyar a Ucrania", ha zanjado el encargado de la cartera alemana de Defensa.