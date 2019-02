Alemania advierte de que Estado Islámico podría resurgir en Siria tras la retirada de EEUU

BERLÍN/WASHINGTON, 5 (DPA/EP)

El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha alertado este martes del peligro del resurgimiento del grupo yihadista Estado Islámico una vez se concrete la retirada de tropas estadounidenses anunciada por el mandatario norteamericano, Donald Trump.

"Aún no sabemos cómo se puede evitar el vacío que quedará en Siria tras la retirada de las tropas estadounidenses para que no estallen nuevamente los viejos conflictos y que Estado Islámico no logre hacer pie nuevamente", ha señalado, antes de asistir a una conferencia contra el terrorismo islamista en Washington.

Así, ha destacado que el peligro que supone Estado Islámico en Siria e Irak aún está "lejos de ser desterrado".

El Departamento de Defensa de Estados Unidos también advirtió el lunes en un informe de que, sin una presión adecuada, el grupo terrorista "probablemente resurgirá dentro de los próximos seis a doce meses" y recuperará parte del terreno perdido.

Según informes, aún hay unos 2.000 combatientes de Estado Islámico dentro de la zona de acción de las tropas estadounidenses en el este de Siria.

Trump anunció en diciembre la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, aunque todavía no ha presentado un calendario de retirada específico.

Por su parte, el secretario de Defensa en funciones estadounidense, Patrick Shanahan, dijo la semana pasada que la retirada de las tropas todavía se encontraba en una fase temprana. Según Trump, unos 2.000 soldados estadounidenses aún están estacionados en Siria.

La agenda de la conferencia antiterrorista en Washington incluirá el tema de los combatientes extranjeros de Estado Islámico.

Las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), lideradas por la milicia kurda Unidades de Protección Popular (YPG) y apoyadas por Estados Unidos, capturaron a cientos de combatientes terroristas extranjeros de decenas de países durante su lucha contra Estado Islámico.

Las FDS afirmaron el 25 de enero que la lucha contra Estado Islámico en el país árabe está "en sus últimas fases", días después de que arrebataran a los yihadistas la última localidad que controlaba en la provincia de Deir Ezzor (este).

El grupo yihadista había quedado recluido en algunos puntos de Deir Ezzor, en la orilla oriental del río Éufrates y cerca de la frontera con Irak --donde fue derrotado militarmente a finales de 2017--, y zonas del desierto sirio.

Estado Islámico ha seguido perpetrando atentados de forma frecuente en Irak y ha lanzado varias ofensivas en los últimos meses en Siria para intentar expandir sus territorios y reducir la presión a la que se está viendo sometido, si bien no ha tenido éxito.