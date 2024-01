Alemania.- La ultraderecha alemana plantea un referéndum sobre la salida de la UE si persiste el "déficit democrático"

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha planteado la posibilidad de celebrar un referéndum sobre la permanencia del país en la Unión Europea en caso de llegar al poder si no hay reformas que permitan resolver el "déficit democrático" que consideran existe en Bruselas.

Así lo ha planteado una de las líderes de la formación, Alice Weidel, en una entrevista en el 'Financial Times' en la que ha aludido al caso de Reino Unido y su Brexit como "modelo" en cuanto a "decisiones soberanas".

En este sentido, y con el partido al alza en las encuestas --ya es la segunda formación en intención de voto, sólo por detrás del bloque conservador--, Weidel ha abogado por emprender negociaciones para solventar lo que considera un "déficit democrático", dentro del cual ha citado el hecho de que la UE cuente con un Gobierno que "no ha sido elegido", en alusión a la Comisión Europea.

"Pero si no es posible la reforma, si no logramos recuperar la soberanía de los Estados miembro de la UE, deberíamos dejar que la población decidiese, como hizo Reino Unido", ha añadido, al hablar abiertamente de una iniciativa que no cuenta con el aval de ningún otro partido en Alemania y que tiene incluso un complicado encaje legal.