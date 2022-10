Alemania.- Miles de personas se manifiestan en Alemania para pedir la congelación de los alquileres

MUNICH, 9 (DPA/EP)

Varios miles de personas se han manifestado en diferentes ciudades de Alemania este sábado para pedir una congelación de los alquileres, según cifras de los organizadores, mientras la inflación bate récords en toda Europa.

"Estamos muy satisfechos con como ha resultado el acto de hoy, lo que para nosotros evidencia cuanta gente está preocupada porque no se pueden permitir un alquiler", ha dicho Matthias Weinzierl, el portavoz de Mietenstopp Kampagne, en un comunicado.

La campaña ha sido desarrollada junto a 16 grupos de activistas, incluidos los German Tenants Association (la Asociación de Inquilinos Alemanes), la Federación Alemana de Sindicatos y la Asociación de Bienestar de los Trabajadores.

El grupo ha demandado la congelación de los alquileres a lo ancho del país durante los próximos seis años, durante los que creen que se debe reformar la legislación del mercado de la vivienda y construir viviendas con alquileres más asequibles.

