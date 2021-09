Alemania.- Dos mujeres transgénero de Los Verdes obtienen escaño en el Bundestag tras las elecciones en Alemania

Dos mujeres transgénero, Nyke Slawik y Tessa Ganserer, obtuvieron un escaño en el Bundestag en las elecciones generales celebradas el domingo en Alemania, lo que supone la primera vez en la que una persona transgénero logra representación parlamentaria en el país europeo.

"¡La locura! Todavía no me lo puedo creer, pero con este histórico resultado electoral seré miembro del próximo Bundestag", ha dicho Slawik, de 27 años, a través de su cuenta en la red social Twitter. "Gracias, gracias, gracias a todos lo que me apoyaron y votaron verde", ha agregado.

"He recibido felicitaciones de Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. Nuestro éxito electoral llega a todo el mundo. "Espero que hoy podamos abrir un nuevo capítulo de autodeterminación en la política y acabar con años de condescendencia con las personas 'queer'", escribió.

Slawik se presentó en el distrito electoral de Leverkusen-Colonia IV, en el que el experto en salud del Partido Socialdemócrata (SPD) Karl Lauterbach ganó por un amplio margen. Slawik quedó en tercer lugar con un 11,3 por ciento de los votos directos, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Por su parte, Ganserer, de 44 años, está en el Parlamento bávaro desde 2013 y en 2018 se declaró públicamente como transexual. Así, ha quedado en segundo lugar en las elecciones en Nuremberg-Norte, por detrás del conservador de la Unión Social Cristiana (CSU) Sebastian Brehm.

"Os doy las gracias desde el fondo de mi corazón por la confianza mostrada por los votantes. Aún estoy abrumada, pero estoy expectante ante mi nuevo trabajo en BerlíN", ha dicho Ganserer a través de Twitter, en un mensaje en el que ha felicitado a Slawik.

Hasta la fecha sólo había habido una persona transgénero en le Bundestag, pero se reconoció como tal después de concluir su mandato. Por ello, Gabriel Nox Koenig, de la federación transgénero Bundesverband Trans, afirmó antes de la votación que se trataba de "un momento histórico".

La asociación ha indicado que con la elección de Slawik y Ganserer, así como con las candidaturas de otros dos políticos que no lograron escaño, las personas transgénero que viven abiertamente como tales estarán representadas en las listas electorales por primera vez.