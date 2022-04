El alemán Mika Noodt y la española Sara Pérez, ganadores del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria

El triatleta alemán Mika Noodt, de 21 años, ha dado la sorpresa y ha ganado el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria mientras que en categoría femenina la victoria ha sido para la española Sara Pérez Sala.

Según informa la organización, Noodt dio el salto a la cabeza de la competición desde los primeros minutos, adelantando a consolidados favoritos en una carrera que ha estado muy ajustada hasta el final.

Así, el alemán ha parado el cronómetro en 3 horas 43 minutos y 36 segundos demostrando ser el más rápido y sólido en la prueba, mostrándose muy "emocionado" por el título, ya que esta es una de las primeras pruebas de esta distancia en las que participa.

"Me sentí muy cómodo cuando entré en transición en buena posición --ha explicado--, sabía que desde ese momento solo tenía que mantenerme, centrarme en no arriesgar para no sufrir accidentes y estar sólido y estable mentalmente".

Le han acompañado en el podio dos grandes del triatlón, el campeón francés Clement Mignon en segunda posición y el olímpico suizo Andrea Salvisberg, mientras que el británico Jonathan Brownlee ha quedado en novena posición con un tiempo de 3 horas, 57 minutos y 39 segundos.

CATEGORÍA FEMENINA

La batalla se ha repetido en la categoría femenina, en un cara a cara entre la española Sara Pérez Sala y la británica Lucy Hall, que no se decidió hasta el final.

Hall lideró la natación y fueron a la bici en un duelo a dos. Todo quedaba en la carrera, 21 kilómetros decisivos al título. Ha sido en este momento donde Sara Pérez Sala ha podido desplegar todo su nivel, colocándose primera con ventaja y entrando en meta sólida y cómoda.

Pérez ha señalado que "no me esperaba para nada, Lucy Hall ha sido una gran rival" que la ha ayudado a "dar todo de mi", consiguiendo la victoria en 4 horas 10 minutos y 38 segundos.

Han cerrado el podio en segunda posición la deportista neerlandesa Elss Visser, en cabeza toda la prueba, junto a la británica Lucy Hall, que sufrió en una carrera a pie que la llevó a tercera posición.

La triatleta suiza Nicola Spirig, aún en recuperación de una lesión ha sido una de las deportistas de cabeza, cerrando finalmente en cuarta posición y aplaudida por el público.