Alejandro López: "Baleares ha puesto coto al juego con una ley pionera impulsada por Podemos"

Lucía Muñoz defiende políticas valientes en materia vivienda

El secretario de Organización de Podemos Baleares y candidato al Parlament por Mallorca, Alejandro López, ha reivindicado este sábado que el archipiélago "ha puesto coto al juego con una ley pionera impulsada por la formación morada".

López ha participado en la mesa redonda 'Para que no jueguen contigo. La lucha contra el Lobby de las apuestas', en la Fiesta de la Primavera de Podemos, en Zaragoza.

"Cuando Podemos entró en el Govern en 2019, Baleares tenía una tasa de 154 salones de juego, muy por encima de la media española, que se sitúa en 75 salones por millón de habitantes. Con la gestión de la Dirección General de Comercio, bajo el mando del vicepresidente, Juan Pedro Yllanes, se ha impulsado la modificación de la Ley del juego y es posible que logremos bajar de los 100 locales de apuestas y volver a niveles del año 2000 en la próxima legislatura", ha explicado López.

El candidato de la formación morada ha explicado que esta norma, "peleada por su formación" desde dentro del Ejecutivo balear, incluye también la limitación de distancias para las nuevas licencias, que se amplían a 500 metros de los centros educativos y sociosanitarios.

Además, ha destacado que también se incluye la regulación de los letreros y elementos que cubran las fachadas de los establecimientos de juego, que tienen que retirar aquellos elementos más llamativos, así como la adaptación de mensajes de alerta y control en pantalla de las máquinas de juego, relativos a la edad y la responsabilidad hacia el juego, entre otros.

Aunque no se ha incluido en la modificación de la Ley, López ha explicado que el Govern ha llegado a un acuerdo con la Federación de municipios para que los horarios de los establecimiento de juego se regulen vía ordenanza municipal, para no invadir competencias que ya ejercían algunos ayuntamientos, y entendiendo que no tiene sentido que municipios adyacentes tengan horarios diferentes por la apertura y cierre de estos establecimientos.

El candidato al Parlament ha explicado también que gracias a la moratoria vigente que contiene la concesión de nuevas licencias de salas de juego, ya han cerrado al algunas salas.

"En el año 2021 había 146 salas de juego. Después de la aprobación de la moratoria para no renovar el permiso de las salas, en el año 2022 este número ha bajado hasta los 139", ha señalado.

López ha recordado que en Baleares hay más de 2.400 familias con al menos uno de sus miembros que ha autoprohibido su acceso a salas de juego.

MESA SOBRE MUNICIPALISMO

Por otra parte, la candidata a la alcaldía de Palma, Lucía Muñoz, que ha participado en una mesa con candidatos municipales, ha reivindicado "una Palma de y para su gente, más cercana", y ha asegurado que "se debe construir barrio a barrio, escuchando a todo el mundo".

Muñoz ha celebrado el acuerdo para sacar adelante la Ley de Vivienda y ha destacado la importancia de "defender políticas valientes para hacer efectivo el derecho a la vivienda".

En este sentido, la candidata a la alcaldía ha vuelto a recalcar su compromiso "para bajar el precio de la vivienda y el alquiler en Palma" y ha recordado que la nueva Ley de Vivienda "sólo ha sido posible gracias a Podemos y a las fuerzas que defienden a la gente frente a las élites y los lobbies inmobiliarios".

Además, Muñoz ha confrontado el modelo municipalista de Podemos con el de la derecha, a la que ha acusado de hacer política "desde los despachos de sus cuatro amiguitos de siempre y a puerta cerrada" y de "vender históricamente Palma al mejor postor".

En el acto, al que también han acudido diversos cargos del partido morado en Palma como Jesús Jurado, entre otros, la candidata morada a la alcaldía ha hecho mención también de lo conseguido en los últimos años de gobierno con Podemos en el Consistorio.

"Nunca antes se había sumado tanto carril bici, tantos casals de barri, tantos árboles, ayudas para la gente sin recursos, víctimas de violencia machista. Nunca se había gobernando en Palma contando tanto con la sociedad civil", ha concluido.