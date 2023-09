Alejandro Fernández rechaza las "tutelas" y pide no "titubear" ante el independentismo

El presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha reivindicado este jueves poder expresar su opinión "sin tutelas" y ha hecho un llamamiento a no "titubear" ante el independentismo.

Recibido a gritos de "presidente, presidente", Fernández ha impartido una conferencia en el hotel Eurostars Grand Marina de Barcelona ante una sala con más de 200 asistentes, en un momento en el que su voz se ha convertido en una de las notas discordantes con la estrategia marcada por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, al rechazar de plano cualquier acercamiento a independentismo.

"No puede ser la solución a los problemas que tiene España darle más prebendas a la insaciable burguesía nacionalista y que lo paguemos los constitucionalistas catalanes que no tenemos nada. Y encima nos tenemos que callar, que crispamos. No, no nos vamos a callar", ha advertido Fernández en su conferencia.

A la conferencia han asistido los otros dos diputados del PP en el Parlament, Lorena Roldán y Daniel Serrano, la portavoz de CS en la cámara catalana, Anna Grau, y la diputada en el Congreso Llanos de Luna.

"No conozco ni a un consitucionalista catalán que nos reproche falta de empatía con el separatismo, ni un constitucionalista que nos reproche falta de mimitos a los de JxCat o ERC. Lo que nos reprochan es que se han sentido abandonados", ha señalado Fernández. EFE

