Alejandro Fernández (PP):Govern de Torra es incompatible con la convivencia

El portavoz parlamentario del PPC, Alejandro Fernández, ha considerado hoy que el Govern de Quim Torra es "ya incompatible" con la convivencia al no cumplir con sus requisitos básicos, y ha instado a Ciudadanos a presentar una moción de censura para "terminar con la agonía".

El Parlament celebra hoy y mañana un pleno monográfico sobre la "priorización de la agenda social y la recuperación de la convivencia" en Cataluña, promovido por Ciudadanos.

Durante su intervención en el pleno, Fernández ha opinado que el actual Govern es "ya incompatible" con la convivencia, no solo por su "falta de empatía" con los catalanes no independentistas, también por no cumplir con unos requisitos básicos como el imperio de la ley, el respeto al principio de autoridad y el compromiso a las reglas del juego.

El diputado popular, por contra, ha considerado que el ejecutivo catalán "no respeta" el principio de autoridad y hace "pedagogía de la insurrección".

Por ello, ha indicado que Torra "no cumple ninguno de los compromisos éticos como para seguir como president".

Fernández ha recordado que el PPC apoyó la celebración de este pleno por la convivencia promovido por Ciudadanos, pero ha advertido a la formación naranja de que "ha llegado ya la hora" de presentar una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, porque la "dignidad" de las instituciones "está en juego" y para "terminar con esta agonía" del proceso soberanista.