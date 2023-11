Alejandro Avello Palacios publica 'A corazón abierto', con el que invita a vivir de modo "más real y auténtico"

El autor Alejandro Avello Palacios ha publicado 'A corazón abierto', con el que invita a sus lectores a "vivir de una forma más auténtica y real" mediante su concepto de éxito, que "se reduce a estar donde quieres estar haciendo lo que quieres hacer o, como suelo decir, haciendo lo que sientes que quieres hacer".

Según ha indicado la editorial Círculo Rojo, "el lector va a encontrar, según las palabras del autor, un libro que se estructura en doce capítulos, con un epílogo final".

"He querido empezar progresivamente en cuanto a intensidad se refiere, dejando un capítulo oasis en el medio que es 'Viaja', antes de dar paso a los últimos seis que son los que considero más intensos y que a mi más me gustan", ha detallado.

Según el autor, se trata de "una obra de introspección, opinión, pensamiento y sentimiento. Un relato formado por las innumerables personas que he conocido, los países donde he vivido y visitado y donde me he nutrido de cada mente, experiencia y sensación de cada momento, formando la persona que soy hoy y llegando a abrir mi mente y mis capacidades de adaptación y flexibilidad mental a límites insospechados".

El sello de autoedición apunta que se trata de un libro dirigido "a cualquier persona que quiera ahondar en los aspectos y pilares más fundamentales que conforman la vida". "Es un grito a la esperanza, a vivir de forma más real y buscar lo que realmente nos hace felices", ha añadido el autor.

En 'A corazón abierto' el autor recoge sus pensamientos sobre "los temas más importantes de la vida", como "el amor, el tiempo, la felicidad, la conciencia o el respeto", de tal manera que "es capaz de transmitir sus ideas, opiniones y sentimientos, conectando con la esencia más profunda del ser humano". "El lector se verá involucrado y empatizará con los temas del autor, llevándole a reflexionar sobre la vida y aquellos aspectos que la conforman e influyen", han asegurado.

Alejandro Avello Palacios nació en Oviedo el 7 de julio de 1991. Apasionado del mar, pasó su infancia pegada a él. Se formó como maestro, pero "rápidamente se enfocó en el estudio de su verdadera pasión, el mundo animal, especializándose en los mamíferos marinos".

Tras cursar el máster de Etología, fundó la Asociación Oceavida, que preside, dedicándose desde entonces a la conservación y protección de especies amenazadas por todo el planeta. "Alma escritora desde niño", publicó en 2015 su primera obra '20 días, 20 olas', donde comienzan a atisbarse las primeras pinceladas de su pensamiento.