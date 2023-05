Alcaraz: "me pongo en la lista de candidatos a ganar Roland Garros y no tengo miedo a decirlo"

El tenista murciano Carlos Alcaraz confía en hacer un buen papel en el próximo torneo de Roland Garros, "no tanto por los resultados en tierra batida, sino también por la confianza que tengo" y no ha descartado estar "en la lista de candidatos a ganar Roland Garros y no tengo miedo a decirlo", en un torneo "muy abierto" con otros grandes candidatos a la victoria como Rafa Nadal, si finalmente está; Novak Djokovic, Jannik Sinner, Holger Rune, Felix Auger-Aliassime, entre otros.

Espera que Rafa Nadal pueda acudir a la cita en París y quitó importancia a que Djokovic, su gran rival en la pelea por el número uno, cayese en cuartos de final de Roma, ya que "lleva más de 15 años en lo más alto y es complicado seguir esa estela de grandes resultados año tras año".

Pero no ha dudado de que "su capacidad de dejar al lado las derrotas y sacar su mejor versión es increíble y seguro que llegará a París con mucha energía".

De hecho, ha asegurado que lo ve "como favorito y no hay que fijarse tanto en esos últimos resultados pues irá con hambre y ganas de ganar".

En relación a su eliminación en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma, después de venir de conquistar los títulos del ATP 500 de Barcelona y el Masters 1.000 de Madrid, Alcaraz ha explicado que "iba con mucha carga y exigencia física y más mental".

"Llevaba muchas semanas con esa exigencia y sin poder descansar y, aunque quiero ganar cada torneo al que voy, me tomo las cosas desde el lado positivo y esta derrota me permite descansar y entrenar con una carga alta de cara a Roland Garros. En ese sentido me viene bien estar en casa y entrenar con la mirada puesta en Roland Garros", ha justificado.