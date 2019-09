Alcanzar el 70% de supervivencia tras sufrir cáncer, un objetivo viable con un plan nacional de investigación

La Asociación Española contra el Cáncer ha exigido este jueves un plan nacional de investigación en esta enfermedad con el que lograr aumentar la supervivencia a cinco años del 53 % actual al 70 % en 2030, para lo que será necesario duplicar la inversión hasta los 3.000 millones en una década. Así lo han puesto de manifiesto el vicepresidente de la Fundación Científica de la AECC, Ramón Reyes, la directora general de la misma, Isabel Orbe, la directora de investigación de la Asociación Marta Puyol y la investigadora Gema Moreno en un desayuno informativo celebrado en Madrid.

La demanda de un plan nacional de investigación en cáncer ya se la trasladaron el mes pasado a Pedro Sánchez dentro de la ronda de contactos que el presidente del Gobierno en funciones mantuvo con diversas entidades de la sociedad civil, aunque no figura en ninguna de las 370 propuestas del programa que el PSOE presentó el martes. Un plan que, ha explicado Reyes, debe duplicar la inversión, que en los últimos años ha ascendido a 1.550 millones de euros, paliar la pérdida de talento, ajustar la investigación a la realidad epidemiológica en nuestro país y potenciar los ensayos clínicos no comerciales, que actualmente solo representan el 22 %.

Y es que España, ha dicho, es el único país que aún no ha recuperado los niveles de inversión previos a la crisis, a pesar de que el cáncer es la primera causa de muerte y se estima que uno de cada dos recién nacidos lo padecerá en el futuro; además, se prevé que en 2030, debido al envejecimiento, se diagnosticará un caso cada 1,8 minutos y una persona fallecerá cada 3,8 minutos.

Pese a estas cifras, España apenas dedica el 0,1 % del PIB a investigar esta enfermedad, cuando su coste representa el 1,5 % del mismo, entre 16.000 y 18.000 millones al año; un "abismo" respecto a otros países, ya que supone la mitad de lo que destina Francia y la UE, la cuarta parte de Alemania y la quinta de Estados Unidos.

Todo ello provoca una gran inestabilidad en el sector. "La sensación es que no hay un futuro a largo plazo", ha lamentado Gema Moreno, investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid y jefa del laboratorio de investigación traslacional de la Fundación MD Anderson Cancer Center España. "A día de hoy -denuncia- no sabemos cuándo van a salir las convocatorias de los proyectos"; además, la resolución de las mismas tarda unos seis meses, lo que obliga a paralizar el proyecto y finalizar los contratos hasta que se pueda retomar, por no hablar de la posibilidad de emprender otros nuevos, algo que es prácticamente imposible.

"¿Y todavía nos preguntamos por qué los investigadores se van a la privada?", ha criticado Moreno, quien ha censurado además que muchos de ellos deciden irse fuera de España cuando acaban su formación y, "lo que es más grave", la mayoría no quieren volver después. La inestabilidad política tampoco está ayudando a mejorar la situación, de ahí que la AECC haya urgido a la consecución de un Pacto de Estado en esta materia para independizar un asunto tan grave de los vaivenes de la política.