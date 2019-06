El alcance de la suspensión de los presos en el Congreso, según sus letrados

PARLAMENTARIOS PRESOS

Los cuatro diputados catalanes que han sido suspendidos de derechos y deberes en el Congreso no cobrarán un euro, no podrán adscribirse a ninguna comisión ni subcomisión, no podrán votar ni presentar iniciativas y pasarán a formar parte del Grupo Mixto.,Son algunas de las consecuencias que genera la suspensión, pero hay más, según recoge el informe de los servicios jurídicos de la Cámara que la Mesa ha revisado este miércoles y al que ha accedido Efe. ,Al