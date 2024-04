La alcaldesa subraya que siguen en conversaciones con la viuda de Hermida para "potenciar" su exposición

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha subrayado este lunes que el Centro de la Comunicación Jesús Hermida y la exposición del comunicador onubense "se va a potenciar" porque "recibe muy pocas visitas", al tiempo que ha afirmado "no saber de dónde ha salido" que "se va a quitar", así como que están "en conversaciones" con su viuda para tomar una decisión.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, donde la alcaldesa ha lamentado que el centro recibe "muy pocas visitas" y que los datos del año pasado eran "de pena" porque "además por la tarde es cerrado", por lo que "hay que potenciarlo y se va a potenciar". "En ningún momento se va a quitar".

Cuestionada por si la sala expositiva de Jesús Hermida se va a trasladar del centro a otra ubicación, Miranda ha dicho que cree "que no" pero que "están en duda" y que se va a hacer "lo que sea bueno para el centro".

"Y además estamos en conversaciones con la viuda, no vamos a tomar ninguna decisión nosotros mismos. Vamos a estar en conversaciones con la viuda y lo que se decida", ha dicho antes de añadir que, por ello, no quiere todavía anunciar "si lo vamos a sacar o no", pero que "lo que sí está claro es que nunca se va a hacer algo para perder el centro, que va a seguir estando en marcha".