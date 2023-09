La alcaldesa de Santiago hace un "balance positivo" de los 100 primeros días de mandato y critica el papel de PP y PSOE

Cree que populares y socialistas "a veces parece que trasladan lo mismo" y lamenta que no le hayan otorgado "la cortesía de los 100 días"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha hecho un "balance positivo" de sus primeros 100 días al frente del gobierno bipartito de BNG y Compostela Aberta en la capital gallega, aunque ha lamentado que los grupos de la oposición --PP y PSOE-- "no hayan tenido el decoro político de respetar los 100 días".

A preguntas de los medios este lunes tras la junta de gobierno local, Sanmartín ha asegurado que ha vivido estos primeros 100 días con "mucha ilusión" y "muchas ganas", recibiendo felicitaciones, ha dicho, "por parte de los vecinos y de las asociaciones", porque "vieron que este gobierno ha estado activo desde el primer momento".

En esta línea, ha defendido que su equipo de gobierno ha desplegado una "fuerte actividad", atendiendo a las necesidades "inmediatas", pero también "iniciando procesos de más largo recorrido". "Nuestra intención es mejorar la gestión municipal, no descuidar el diálogo constante con asociaciones, instituciones, la USC, el Arzobispado, la Diputación de A Coruña, la Delegación del Gobierno o la Xunta", ha manifestado.

Además, también ha hecho referencia a otras cuestiones que ha reconocido que sabía que "podían ser problemáticas", como el contrato de transporte, sobre el que ha justificado que aprovecharon para "incorporar novedades importantes como el bus nocturno o el refuerzo de algunas líneas", así como la "ampliación de las líneas para dar servicio a una parte del rural".

De cara al futuro más próximo, Sanmartín ha apuntado que le "preocupa" lo que pueda pasar a finales de año con "las decisiones que se tomen en el Estado sobre las reglas de gasto" o también otras cuestiones relacionas con el periodo medio de pago a proveedores "tan grande" o el "escaso grado de ejecución". En este sentido, ha señalado que se deben tomar "medidas internas importantes" para mejorar la gestión municipal y la prestación de servicios.

En definitiva, la regidora compostelana hace un balance "positivo" de un gobierno que "funciona" y "trabaja unido", intentando conseguir que "muchas de las cuestiones salgan adelante" a pesar de contar con los "presupuestos prorrogados", que será, ha apuntado, el próximo reto del Gobierno local.

PP Y PSOE: SIN "DECORO POLÍTICO"

Por otra parte, cuestionada por el papel de la oposición durante esta etapa, Sanmartín ha lamentado que no hayan tenido "el decoro político de respetar los 100 días".

"Hubo un ruido mediático intenso, creando polémicas absolutamente estériles, artificiales, que no contribuyen para nada a la mejora de los intereses de la ciudadanía. Creo que con eso merece la pena no gastar esfuerzos. Parece, en cierta manera, por un lado, que algunos no asumieron que no tuvieron mayoría absoluta y que los vecinos en su conjunto lo que eligieron fue un gobierno de izquierdas", ha relatado.

En referencia al PSOE, Goretti Sanmartín ha manifestado que "parece que quiere tapar un poco la idea de que no quiso entrar en el gobierno y coger sus responsabilidades".

"Este Gobierno ejerce sus competencias, eso es lo que tiene que hacer, y parece que hay algunas frustraciones que creo que no tienen ningún sentido", ha argumentado. Así, ha vuelto a lamentar que no hayan contado con "la cortesía de los 100 días" y ha afirmado que "a veces PP y PSOE parece que trasladan lo mismo".

"Alguna gente quiere tapar sus decisiones erradas, en este caso, de no asumir sus responsabilidades y poder estar en el gobierno teniendo funciones ejecutivas y arrimando la mano todo el mundo a trabajar por el bien del conjunto de la población", ha zanjado.