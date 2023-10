La alcaldesa pide a Escrivá que explique si pretende obligar a los ayuntamientos a empadronar a los migrantes

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha pedido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, que explique si pretende obligar a los ayuntamientos a empadronar a los migrantes trasladados a las distintas ciudades españolas.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que la primera edil, se ha mostrado "muy preocupada" por este asunto en la reunión telemática a la que ha asistido, convocada junto a varios alcaldes y consejeros de comunidades autónomas, ante el traslado de migrantes a sus respectivas ciudades.

En su intervención, Tejero ha asegurado que no se les ha explicado "cómo se va a detectar esa vocación", en "qué viviendas se les va a empadronar", o si se va a dictar algún tipo de orden "que obligue a los Ayuntamientos a realizar estos empadronamientos".

"REUNIÓN QUE LLEGA TARDE"

La alcaldesa ha agradecido al ministro la convocatoria de reunión de coordinación "casi 15 días después" de la llegada de un número, "aún indeterminado", de migrantes subsaharianos al Centro de Refugiados, en Pozuelo.

"Una reunión que llega tarde y en la que más allá de datos generales se nos ha trasladado el interés del Gobierno por detectar vocaciones de permanencia en los lugares de llegada para facilitarles el empadronamiento", ha resaltado.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN

La alcaldesa ha asegurado que siguen reclamando "información, coordinación y lealtad entre instituciones" y ha subrayado que Pozuelo "es un municipio solidario" y que lo han demostrado "en no pocas ocasiones".

"Pero eso no significa que no debamos exigir, por responsabilidad, los criterios de distribución utilizados y, sobre todo, los planes y recursos de los que disponen estas personas, que en muchos casos ya están mendigando en nuestras calles. ¿O ser solidarios es traerlos, darles un uniforme y empadronarlos? Yo creo que no", ha afirmado.

Finalmente, ha señalado que "nadie" les ha pedido "activar a los Servicios Sociales" y que tampoco les han explicado "cuáles son los planes de integración previstos". "¿Donde está la labor solidaria del Gobierno y la política de inmigración en origen ?, ha zanjado.