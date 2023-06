La alcaldesa de Pamplona responde a Pedro Sánchez que el PSOE "no ha dado nada" a UPN

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien este lunes apuntó que el PSN-PSOE había facilitado el acceso a la alcaldía de UPN, que el PSOE "no ha dado nada" a su partido, "ni ha permitido nada" en la capital navarra, donde gobiernan como "la fuerza más votada".

Así ha replicado en una entrevista con EFE a las palabras de Sánchez, quien este lunes, al hablar de la investidura de Jaume Collboni como alcalde de Barcelona, comentó que resultaba "curioso que ahora parezca que Feijóo se convierte en un hombre de Estado, un estadista. No hizo más que (Manuel) Valls hace cuatro años para evitar que hubiera un alcalde independentista, y también como ha hecho el PSOE en Pamplona no dando la alcaldía a Bildu y dándosela a la fuerza conservadora de UPN".

Tras calificar esas declaraciones como "equivocadas", la alcaldesa ha opinado que parece que "no conoce Navarra y lo que ocurre aquí" y ha aseverado que: "A nosotros nadie nos ha regalado nada, los ciudadanos nos han elegido como fuerza más votada, legítimamente y por eso vamos a seguir. El Partido Socialista no nos ha dado nada, no ha permitido nada".

Ibarrola ha accedido a la alcaldía de Pamplona como la fuerza más votada, sumando a sus 9 concejales los 2 del PP, el mismo número de apoyos que logró el candidato de EH Bildu (8) que fue respaldado por Geroa Bai (2) y Contigo Navarra (1). Con el voto en blanco de los socialistas (5), fue proclamada alcaldesa como la candidata de la lista más votada.

En opinión de la primera edil, parece que la proximidad de las elecciones generales ha hecho al PSOE reflexionar "sobre lo mal que les están funcionando sus acuerdos con EH Bildu".

Al respecto ha apuntado que espera que "de forma responsable esto sirva para un antes y un después y no repercuta en los ciudadanos de España, de Navarra y, por supuesto, de Pamplona. Las políticas de EH Bildu ya las hemos conocido y suponen imposición, sectarismo, retroceso y yo defiendo justo lo contrario", ha agregado.

"Espero de Pedro Sánchez y de María Chivite que se separen de las políticas de influencia o de pacto con EH Bildu. Creo que será bueno para todos", ha concluido en ese sentido.