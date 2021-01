La alcaldesa de Molina de Segura dimite por vacunarse de la covid: "No he cometido ningún delito"

La alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, ha presentado su renuncia al cargo después de conocerse que el PSOE de la Región de Murcia y los doce ediles socialistas de la localidad difundieran un comunicado en el que exigían su dimisión tras conocerse que se había puesto la vacuna del coronavirus incumpliendo el protocolo de vacunación aprobado por el Ministerio de Sanidad.

En una carta dirigida a sus vecinos, Clavero ha anunciado su marcha "desde la tristeza" y "el abatimiento de haber sufrido un linchamiento sin precedentes". La exalcaldesa ha defendido que no está imputada ni procesada "por ningún caso de corrupción". "No he robado, no he prevaricado, no he malversado", ha dicho.

"No he cometido ningún delito, no he mentido. Nunca he pisado un juzgado. Me he vacunado, sí. Cometí el error de vacunarme cuando me llamaron desde mi centro de salud porque consideraron, que al ser paciente de riesgo, y estar altamente expuesta, iba a ser lo mejor para mí", ha explicado la dirigente política.

En este sentido, Clavero ha insistido en que "ese es el máximo delito que he cometido en mis 43 años de vida". "Y por ese delito abandono este proyecto que he liderado y que considero apasionante", ha asegurado la ya exalcaldesa, que ha agradecido la "lealtad" de las personas que han estado a su lado "para intentar buscar mesura ante esta locura".

"Doy gracias a los molinenses que tantas muestras de apoyo me habéis mostrado a lo largo de estos días y que me han insistido para que ante esta injusticia, aguantase, porque no todo vale en política, y porque el tiempo pone cordura a las cosas", ha apuntado.

La renuncia de Clavero se produce después de que PSRM-PSOE difundiera un comunicado a última hora de la noche en el que confirmaba que los doce concejales socialistas de Molina de Segura pedían la dimisión de la alcaldesa "como muestra de lealtad a la organización política, y por encima de todo, a los vecinos y vecinas".

"Es nuestro deber, como responsables políticos, asumir este compromiso de forma leal y coherente, demostrando siempre la mayor diligencia y transparencia en nuestras acciones", exigía la formación liderada por Diego Conesa.

LA DIRECCIÓN DEL PSOE PIDIÓ LA DIMISIÓN

Precisamente, la dirección nacional del PSOE reclamaba este viernes la dimisión de todos los cargos públicos del partido que se vacunen antes de tiempo contra el Covid incumpliendo el protocolo de vacunación marcado por las autoridades, al margen de que sean suspendidos de militancia.

En el caso de Clavero, el PSRM-PSOE decidió suspender cautelarmente de militancia a la alcaldesa de Molina de Segura (Murcia) y la puesta en marcha de una gestora en la Agrupación Socialista del municipio, debido a que ocupaba el cargo de secretaria general del partido en la localidad. Sin embargo, la dimisión del cargo correspondía a la alcaldesa porque era a ella a quien le pertenecía el acta de concejal.

El Ministerio de Sanidad estableció que los primeros que recibirían las vacunas contra el Covid-19 serían los residentes de los centros de mayores y personal sanitario y socio sanitario. Estos ciudadanos empezaron el pasado 27 de diciembre a vacunarse con las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, y en los últimos días se ha incorporado también la vacuna de Moderna.