Alcaldesa de Molina no dimite, pero aceptará "cualquier decisión" del PSOE

La alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, ha eludido este jueves anunciar su dimisión por haberse vacunado contra el Covid-19 saltándose el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, pero ha aclarado que aceptará "cualquier decisión" que adopte su partido, el PSRM-PSOE.

En rueda de prensa, Clavero ha defendido que actuó "de buena fe" cuando se vacunó el pasado 14 de enero junto a otros pacientes, y por recomendación de los médicos, debido a que es enferma oncológica en el centro de salud Antonio García de Molina de Segura.

La noticia de que la regidora socialista había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus se conoció ayer en plena crisis en el gobierno de Murcia por la vacunación del ya exconsejero de Salud, Manuel Villegas, el equipo directivo de su departamento, y centenares de funcionarios y personal estatutario del Servicio Murciano de Salud.

En una comparecencia en el salón de plenos del ayuntamiento, la alcaldesa ha asegurado que no quiere que esta situación "afecte negativamente" al partido, por lo que ha aceptado ser suspendida de militancia, como así lo ha hecho la dirección regional, y asumirá "cualquier decisión" que adopte el PSOE, "como siempre he hecho".

"Quedan muchísimos retos que afrontar en esta ciudad y estoy segura de que, conmigo o sin mí, este equipo de gobierno va a luchar por Molina de Segura y sus ciudadanos", ha espetado Clavero, quien ha sido emplazada por el resto de grupos municipales a dejar la alcaldía.

La primera edil molinense ha explicado que "quizás" no estuvo "especialmente precavida" ante la propuesta de los profesionales del centro de salud, cuyas recomendaciones ni su "buena fe" ha cuestionado, y ha añadido que no pensó en su "condición política" cuando fue citada por tener una "recaída" en su dolencia y por su negativa a pedir la baja laboral.

"No me he servido de mi cargo público como sí han hecho otros", ha enfatizado Clavero antes de aseverar que recibió el visto bueno para vacunarse de los responsables de la gerencia del Servicio Murciano de Salud, algo que fuentes de la consejería de Salud niegan.

Así, ha afirmado que no quería vacunarse pero los responsables del centro de salud le insistieron en que, a causa de su historial clínico y su cargo, lo hiciera o cogiera una baja médica.

Esther Clavero ha censurado que una "cuestión privada" y concerniente a su estado de salud esté siendo utilizado por el PP para "blanquear a otros", en referencia a los cargos de la consejería de Salud que se han vacunado saltándose el protocolo, "violando mi intimidad y mi protección de datos".

Por ello, ha anunciado que va a tomar las medidas oportunas contra las personas que han accedido a su expediente clínico "por cuestiones políticas", lo que es un delito contra la Ley de Protección de Datos.

Por su parte, el PP ha acusado al secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, de consentir que Clavero se enroque en su puesto y no dimita, un comportamiento que la diputada popular María del Carmen Ruiz Jódar ha calificado de bochornoso.

