La alcaldesa de Marbella deja en el aire si declarará en el Senado

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha dejado en el aire si acudirá o no a declarar con relación al origen de su patrimonio ante la Comisión de Incompatibilidades del Senado, convocada a petición del Grupo Socialista en la Cámara Alta, y ha criticado al PSOE al considerar que sólo mueve la intencionalidad política.

No hay nada, está todo absolutamente declarado, ha subrayado Muñoz en declaraciones a la prensa este jueves y ha recalcado que no le va a hacer el juego al Partido Socialista, al que ha acusado de servirse del Senado en beneficio propio de cara a las próximas elecciones municipales.

No sé si hay alguien que todavía no sepa de la utilización que se hace de las instituciones con unos comicios el 28 de mayo, ha subrayado, y no ha querido comentar las fechas propuestas para su declaración, prevista para los días previos al inicio de la campaña electoral.

Sobre la comparecencia, que no sería obligatoria, la regidora marbellí ha indicado que está a la espera de ver qué es lo que ha dicho la Mesa Grande y que espera, asimismo, que ésta advierta a la Comisión de que no se extralimite de sus funciones.

Esperemos a ver el acta y veremos qué dice la propia Comisión, ha añadido tras afear la estrategia que el PSOE mantiene respecto a la ciudad y al que no sólo ha animado a ponerse a trabajar, sino que todo el tiempo que le están dedicando a esto que se lo dediquen a traer inversiones a Marbella.

Muñoz ha lamentado que el interés que los socialista demuestran ahora por la localidad, no lo hayan demostrado antes para sacar adelante proyectos que benefician a la localidad como la construcción de los espigones o para frenar iniciativas perjudiciales como la de la ministra Teresa Ribera con relación al plan de demolición de parte del paseo marítimo, ha detallado.

Alegando que la documentación facilitada es insuficiente, la Comisión de Incompatibilidades del Senado acordó -con la abstención de los miembros del Grupo Popular- citar a declarar a Muñoz y maneja como fechas para su posible comparecencia los días 3, 4 y 5 de mayo.