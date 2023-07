La alcaldesa de Lugo asegura que Rueda no adelanta las autonómicas porque "no tiene garantizada" la mayoría absoluta

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha asegurado que el Partido Socialista "está preparado" para unas elecciones autonómicas y ha señalado que si el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no las convoca de manera anticipada es porque "no tiene garantizada" la mayoría del Partido Popular.

"Esto de no acabar los mandatos solo obedece a ver una oportunidad electoral y, por lo tanto, si no hace esa convocatoria anticipada es porque no tiene garantizada esa mayoría del Partido Popular a falta de poder tener interlocutores con los que poder llegar a acuerdos", ha dicho la regidora coincidiendo con el pleno municipal celebrado este jueves.

Lo ha hecho en alusión a unas declaraciones realizadas el miércoles por el presidente del PP gallego en las que alejaba la hipótesis de un anticipo de los comicios gallegos, que tocan el año próximo.

En su discurso, en la reunión de la junta directiva del PPdeG celebrada en Santiago, el responsable del Ejecutivo gallego también aprovechó para reivindicar la "estabilidad" que aporta la mayoría absoluta de los populares en Galicia, donde, según recalcó, se continuará "gobernando" de acuerdo con el mandato ciudadano.

Rueda es "quien tiene la potestad para adelantarlas o no", ha recordado Méndez, quien ha añadido que "si no lo hace es porque no lo ve nada claro", tras recalcar que "en todo caso, el Partido Socialista está preparado para cuando así lo decida".