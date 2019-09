La alcaldesa de L'Hospitalet relaciona la propuesta de Rivera con los sondeos

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la socialista Núria Marín, considera que la propuesta "a la desesperada" del líder de Cs, Albert Rivera, para facilitar la investidura de Pedro Sánchez tiene que ver con la pérdida de apoyos que las encuestas auguran a los naranjas.

"Ayer veíamos como Albert Rivera hacía una propuesta un poco a la desesperada, supongo que también fruto de las encuestas y de que probablemente ve que si vamos a elecciones mucha gente no volverá a tener confianza en su candidatura", ha dicho la también presidenta de la Diputación de Barcelona en una entrevista en Ràdio 4.

Marín ha deplorado que las condiciones que fijó Rivera, en su opinión, "no tienen sentido alguno": deshacer el pacto en Navarra, planificar una eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y pactar un programa económico que no incluya subidas de impuestos.

"Muchas veces -ha remachado- algunos políticos creen que la ciudadanía no piensa o que se la puede engañar y yo creo que la ciudadanía es muy inteligente y sabe perfectamente que si durante meses has dicho que no, te has negado y has hecho un discurso poco constructivo (...) hombre, que en el último minuto hagas una propuesta a la desesperada es poco creíble".

Sobre la posible repetición electoral, Marín ha asegurado que "hasta el último minuto" mantendrá la "esperanza" de que haya un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos que la evite, si bien ha admitido que en estos momentos "parece que no es posible".

La número dos de los socialistas catalanes ha lamentado la exposición pública de todas las conversaciones, ya que en su opinión "hay una parte de la negociación que tiene que ser más discreta" para evitar que la presión externa obstaculice que se cierren acuerdos. "Y eso no quiere decir esconder nada", ha subrayado.

Con todo, ha confiado en que la "presión" de las últimas horas pueda traducirse en un acuerdo y, en caso de que no sea posible, ha defendido que el equipo negociador del PSOE ha intentado "con más intensidad un acuerdo" con los de Pablo Iglesias.