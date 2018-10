Alcaldesa de Girona "no acaba de ver" que la Crida se constituya como partido

DEBATE CATALUÑA

La alcaldesa de Girona y diputada de Junts per Catalunya (JxCat), Marta Madrenas, ha afirmado hoy que "no acaba de ver" que la Crida Nacional per la República, impulsada por el expresident Carles Puigdemont, se formalice como un nuevo partido y sea más que un movimiento que "aglutine" diferentes posturas.